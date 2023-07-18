Довбиком серьезно интересуется только один клуб: начались переговоры

Артем Довбик в сборной Украины. Фото: УАФ

Из украинских футболистов в тройке тех, к кому привязано наибольшее внимание в летнее трансферное окно, присутствует лучший бомбардир УПЛ Артем Довбик. Но с официальным предложением пока выходил только один клуб.

Речь идет о каталонской "Жироне", сообщил журналист Игорь Цыганык.

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Довбика хочет только "Жирона"

По информации источника, "Жирона" стала единственным клубом, начавшим переговоры о трансфере Довбика. При этом испанцы общаются не только с "Днепром-1", но и с датским "Митьюлландом", которому нужно заплатить половину суммы трансфера.

"Они продолжают договариваться с "Митьюлландом" о том, чтобы как-то компенсировать им эту часть. СК "Днепр-1" выставил, сколько они хотят за Довбика. Если цена 15 миллионов, то они хотят 7,5. Они на это рассчитывают", — сказал Цыганык.

Источник также отметил, что некоторые европейские клубы, среди которых итальянские, хотят посмотреть еще на Довбика в матчах квалификации Лиги чемпионов с "Панатинаикосом".

"Чемпионат Украины — это чемпионат Украины, но должна быть проверка серьезным клубом. Шансы 60:40, что Довбик все-таки пойдет", — сказал журналист.

Отметим, что итальянская "Салернитана" хочет взять Довбика в аренду с правом выкупа. На полноценный трансфер у игрока нет средств.

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