Экс-соперник Ломаченко Теофимо Лопес избил Тейлора и снова стал чемпионом мира

Лопес попал ударом по Тейлору. Фото: twitter.com/trboxeo

Бывший победитель Всемирной боксерской суперсерии и экс-абсолютный чемпион мира во втором полусреднем весе Джош Тейлор встретился с американцем Теофимо Лопесом, который владел всеми поясами в легком дивизионе. На кону поединка стоял титул WBO.

Для Лопеса это был третий бой в новой весовой категории, сообщают Новини.LIVE.

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Отметим, что Теофимо стал абсолютным чемпионом мира в легком весе в октябре 2020 года, победив украинца Василия Ломаченко. Однако уже в следующем бою американец проиграл все титулы австралийцу Джорджу Камбососу.

Отчет о поединке

В первом раунде более интересно работал Тейлор, в основном за счет уверенности в атаке. Но начиная со второй трехминутки Джош прочувствовал мощные удар соперника и отдал преимущество.

Четвертый раунд подарил яркую концовку. Тейлор пошел в атаку и нарвался на удар, после которого его повело к канатам. Теофимо попытался нанести еще урон, а затем прозвучал гонг.

С каждым раундом Лопес начинал действовать увереннее. К тому же Теофимо нашел способ нивелировать джеб британца. Благодаря этому американец все чаще начинал играть на публику — строить рожицы и танцевать.

В девятом раунде Тейлор так сильно получал, что от падения его спасли лишь канаты. Однако в 12-й финальной трехминутке Джош также был в состоянии грогги после правого бокового.

Teo just JUMPED on Taylor to close the fourth#TaylorLopez | @ESPN pic.twitter.com/N3ZzLVqwmA — Top Rank Boxing (@trboxing) June 11, 2023

По итогу поединка судьи отдали победу претенденту: 115-113, 115-113, 117-111.

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