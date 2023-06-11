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Экс-соперник Ломаченко Теофимо Лопес избил Тейлора и снова стал чемпионом мира

11 июня 2023 12:30
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Агабекян Карен
редактор
Экс-соперник Ломаченко Теофимо Лопес избил Тейлора и снова стал чемпионом мира
Лопес попал ударом по Тейлору. Фото: twitter.com/trboxeo
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший победитель Всемирной боксерской суперсерии и экс-абсолютный чемпион мира во втором полусреднем весе Джош Тейлор встретился с американцем Теофимо Лопесом, который владел всеми поясами в легком дивизионе. На кону поединка стоял титул WBO.

Для Лопеса это был третий бой в новой весовой категории, сообщают Новини.LIVE.

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Отметим, что Теофимо стал абсолютным чемпионом мира в легком весе в октябре 2020 года, победив украинца Василия Ломаченко. Однако уже в следующем бою американец проиграл все титулы австралийцу Джорджу Камбососу.

 

 

Отчет о поединке

В первом раунде более интересно работал Тейлор, в основном за счет уверенности в атаке. Но начиная со второй трехминутки Джош прочувствовал мощные удар соперника и отдал преимущество.

Четвертый раунд подарил яркую концовку. Тейлор пошел в атаку и нарвался на удар, после которого его повело к канатам. Теофимо попытался нанести еще урон, а затем прозвучал гонг.

С каждым раундом Лопес начинал действовать увереннее. К тому же Теофимо нашел способ нивелировать джеб британца. Благодаря этому американец все чаще начинал играть на публику — строить рожицы и танцевать.

В девятом раунде Тейлор так сильно получал, что от падения его спасли лишь канаты. Однако в 12-й финальной трехминутке Джош также был в состоянии грогги после правого бокового.

 

 

 

По итогу поединка судьи отдали победу претенденту: 115-113, 115-113, 117-111.

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