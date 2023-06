Екссуперник Ломаченка Теофімо Лопес побив Тейлора і знову став чемпіоном світу

Лопес влучив ударом по Тейлору. Фото: twitter.com/trboxeo

Колишній переможець Всесвітньої боксерської суперсерії та ексабсолютний чемпіон світу у другій напівсередній вазі Джош Тейлор зустрівся з американцем Теофімо Лопесом, який володів усіма поясами у легкому дивізіоні. На коні поєдинку стояв титул WBO.

Для Лопеса це був третій бій у новій ваговій категорії, повідомляють Новини LIVE.

Зазначимо, що Теофімо став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі у жовтні 2020 року, перемігши українця Василя Ломаченка. Проте вже наступного бою американець програв усі титули австралійцю Джорджу Камбососу.

The ringside angles of @TeofimoLopez 's dominance #TaylorLopez pic.twitter.com/MacDTecAbt

У першому раунді цікавіше працював Тейлор, переважно за рахунок впевненості в атаці. Але починаючи з другої трихвилинки Джош відчув потужні удар суперника і віддав перевагу.

Четвертий раунд подарував яскраву кінцівку. Тейлор пішов в атаку і нарвався на удар, після якого його повело до канатів. Теофімо спробував завдати ще шкоди, а потім пролунав гонг.

З кожним раундом Лопес починав діяти впевненіше. До того ж Теофімо знайшов спосіб нівелювати джеб британця. Завдяки цьому американець дедалі частіше починав грати на публіку — кривлятися та танцювати.

У дев'ятому раунді Тейлор так сильно отримував, що від падіння його врятували лише канати. Однак у 12-й фінальній трихвилинці Джош також був у стані гроггі після правого бокового.

Teo just JUMPED on Taylor close the fourth #TaylorLopez | @ESPN pic.twitter.com/N3ZzLVqwmA