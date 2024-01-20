Ястремская сенсационно вышла в 1/8 финала Australian Open
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии выступила украинка Даяна Ястремская, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Соперницей украинки стала американка Эмма Наварро.
По итогу трех сетов матч завершился победой украинки, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что до матча фавориткой была Наварро, которая шла 26-й в рейтинге WTA. Украинка в нем лишь 93-я.
Yas She Can 🙌— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2024
Qualifier @D_Yastremska defeats Navarro 6-2 2-6 6-1 and reaches Week 2 at a Slam for the first time in 5️⃣ years! #AusOpen • #AO2024 @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/ITaXZvBHfx
Даяна Ястремская — Эмма Наварро — 6:2, 2:6, 6:1
Наварро до матча имела серию из семи побед подряд. Она же выиграла турнир в Хобарте на прошлой неделе. Поэтому понятно, почему именно в американке букмекеры видели фаворита.
Игра длилась 1 час 47 минут, в течение которых Ястремская подала пять эйсов, сделала три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.
Наварро за сыгранное время навылет не подавала, допустила три двойные ошибки и использовала три из семи брейков.
Победа позволила украинке повторить ее лучший результат на турнирах Большого шлема — четвертый круг. Ранее она играла на этой стадии в 2019 году на Уимблдоне.
В четвертом круге в Мельбурне украинка сыграет с победительницей матча 11-й ракетки мира Елены Остапенко из Латвии и 18-й Виктории Азаренко из Беларуси.
Напомним, Шапаренко летом уйдет из "Динамо" в заграничный клуб.
"Жирона" назвала два условия продажи Цыганкова.
Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него.
Анчелотти прокомментировал ошибки Лунина в провальном матче с "Атлетико".
Судаков остается — "Шахтер" продаст другого полузащитника.
"Арсенал" хочет заменить Зинченко звездным футболистом.
Читайте Новини.LIVE!