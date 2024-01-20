Ястремская сенсационно вышла в 1/8 финала Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: REUTERS/Issei Kato

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии выступила украинка Даяна Ястремская, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. Соперницей украинки стала американка Эмма Наварро.

По итогу трех сетов матч завершился победой украинки, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что до матча фавориткой была Наварро, которая шла 26-й в рейтинге WTA. Украинка в нем лишь 93-я.

Даяна Ястремская — Эмма Наварро — 6:2, 2:6, 6:1

Наварро до матча имела серию из семи побед подряд. Она же выиграла турнир в Хобарте на прошлой неделе. Поэтому понятно, почему именно в американке букмекеры видели фаворита.

Игра длилась 1 час 47 минут, в течение которых Ястремская подала пять эйсов, сделала три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.

Наварро за сыгранное время навылет не подавала, допустила три двойные ошибки и использовала три из семи брейков.

Победа позволила украинке повторить ее лучший результат на турнирах Большого шлема — четвертый круг. Ранее она играла на этой стадии в 2019 году на Уимблдоне.

В четвертом круге в Мельбурне украинка сыграет с победительницей матча 11-й ракетки мира Елены Остапенко из Латвии и 18-й Виктории Азаренко из Беларуси.

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