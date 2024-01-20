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Ястремська сенсаційно вийшла до 1/8 фіналу Australian Open

20 січня 2024 08:25
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Агабекян Карен
редактор
Ястремська сенсаційно вийшла до 1/8 фіналу Australian Open
Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: REUTERS/Issei Kato
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії виступила українка Даяна Ястремська, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію. Суперницею українки стала американка Емма Наварро.

За підсумками трьох сетів матч завершився перемогою українки, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що до матчу фавориткою була Наварро, яка йшла 26-ю у рейтингу WTA. Українка в ньому лише 93-та.

Даяна Ястремська — Емма Наварро — 6:2, 2:6, 6:1

Наварро до матчу мала серію із семи поспіль перемог. Вона ж виграла турнір у Хобарті минулого тижня. Тому зрозуміло чому саме в американці букмекери бачили фаворита.

Гра тривала 1 годину 47 хвилин, протягом яких Ястремська подала п'ять ейсів, зробила три подвійні помилки та реалізувала п'ять із восьми брейк-пойнтів.

Наварро за зіграний час навиліт не подавала, припустилася трьох подвійних помилок і використала три з семи брейків.

Перемога дозволила українці повторити її найкращий результат на турнірах Великого шолому – четверте коло. Раніше вона грала на цій стадії у 2019 році на Вімблдоні.

У четвертому колі в Мельбурні українка зіграє із переможницею матчу 11-ї ракетки світу Олени Остапенко з Латвії та 18-ї Вікторії Азаренко з Білорусі.

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Даяна Ястремська
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