Ястремська сенсаційно вийшла до 1/8 фіналу Australian Open
У третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії виступила українка Даяна Ястремська, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію. Суперницею українки стала американка Емма Наварро.
За підсумками трьох сетів матч завершився перемогою українки, повідомляє портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що до матчу фавориткою була Наварро, яка йшла 26-ю у рейтингу WTA. Українка в ньому лише 93-та.
Yas She Can 🙌— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2024
Qualifier @D_Yastremska defeats Navarro 6-2 2-6 6-1 and reaches Week 2 at Slam для першого часу в 5️⃣ років! #AusOpen • #AO2024 @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/ITaXZvBHfx
Даяна Ястремська — Емма Наварро — 6:2, 2:6, 6:1
Наварро до матчу мала серію із семи поспіль перемог. Вона ж виграла турнір у Хобарті минулого тижня. Тому зрозуміло чому саме в американці букмекери бачили фаворита.
Гра тривала 1 годину 47 хвилин, протягом яких Ястремська подала п'ять ейсів, зробила три подвійні помилки та реалізувала п'ять із восьми брейк-пойнтів.
Наварро за зіграний час навиліт не подавала, припустилася трьох подвійних помилок і використала три з семи брейків.
Перемога дозволила українці повторити її найкращий результат на турнірах Великого шолому – четверте коло. Раніше вона грала на цій стадії у 2019 році на Вімблдоні.
У четвертому колі в Мельбурні українка зіграє із переможницею матчу 11-ї ракетки світу Олени Остапенко з Латвії та 18-ї Вікторії Азаренко з Білорусі.
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