Кейн перейдет в "Баварию" на следующей неделе
Президент английского клуба "Тоттенхэм" Даниэль Леви в ближайший понедельник проведет переговоры с форвардом команды Харри Кейном и представителями мюнхенской "Баварией". На игрока претендует еще и "ПСЖ", но сам футболист хочет продолжить карьеру в Германии.
Принципиальные детали трансфера уже согласованы, сообщает The Telegraph.
Исполнительный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дризен и технический директор Марко Неппе летят в Лондон для нового раунда переговоров с Леви. Раньше владелец "Тоттенхэма" отказывался от встреч с представителями немецкого клуба, но мюнхенцам удалось убедить Даниэля Леви в целесообразности трансфера.
Кейн уже почти в "Баварии"
Форвард сборной Англии участвует в предсезонном турне "Тоттенхэма", но уже скоро он уедет в Мюнхен. Британские журналисты уверены, что трансфер в "Баварию" неизбежен. Немецкая пресса уже давно об этом пишет.
В переговоры "Баварии" и "Тоттенхэма" пробовал вмешаться "ПСЖ", но сам Кейн ясно дал понять, что не собирается переезжать во Францию. Английский клуб хочет получить за игрока 100 млн евро. Немцы готовы заплатить 95 млн.
Обе стороны понимают, что уже в январе 2024 года Харри Кейн сможет заключить с "Баварией" предварительный контракт. В этом случае "Тоттенхэм" не получит ни цента.
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