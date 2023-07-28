Кейн перейдет в "Баварию" на следующей неделе

Харри Кейн прощается с болельщиками. Фото: instagram.com/harrykane/

Президент английского клуба "Тоттенхэм" Даниэль Леви в ближайший понедельник проведет переговоры с форвардом команды Харри Кейном и представителями мюнхенской "Баварией". На игрока претендует еще и "ПСЖ", но сам футболист хочет продолжить карьеру в Германии.

Принципиальные детали трансфера уже согласованы, сообщает The Telegraph.

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Исполнительный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дризен и технический директор Марко Неппе летят в Лондон для нового раунда переговоров с Леви. Раньше владелец "Тоттенхэма" отказывался от встреч с представителями немецкого клуба, но мюнхенцам удалось убедить Даниэля Леви в целесообразности трансфера.

Кейн уже почти в "Баварии"

Форвард сборной Англии участвует в предсезонном турне "Тоттенхэма", но уже скоро он уедет в Мюнхен. Британские журналисты уверены, что трансфер в "Баварию" неизбежен. Немецкая пресса уже давно об этом пишет.

В переговоры "Баварии" и "Тоттенхэма" пробовал вмешаться "ПСЖ", но сам Кейн ясно дал понять, что не собирается переезжать во Францию. Английский клуб хочет получить за игрока 100 млн евро. Немцы готовы заплатить 95 млн.

Кейн в предсезонном туре "Тоттенхэма". Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Обе стороны понимают, что уже в январе 2024 года Харри Кейн сможет заключить с "Баварией" предварительный контракт. В этом случае "Тоттенхэм" не получит ни цента.

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