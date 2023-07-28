Кейн перейде до "Баварії" наступного тижня

Харрі Кейн прощається із уболівальниками. Фото: instagram.com/harrykane/

Президент англійського клубу "Тоттенгем" Даніель Леві у найближчий понеділок проведе переговори з форвардом команди Харрі Кейном та представниками мюнхенської "Баварією". На гравця претендує ще й "ПСЖ", але сам футболіст хоче продовжити кар'єру в Німеччині.

Принципові деталі трансферу вже узгоджені, повідомляє The Telegraph.

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Виконавчий директор "Баварії" Ян-Крістіан Дрізен та технічний директор Марко Неппе летять до Лондона для нового раунду переговорів із Леві. Раніше власник "Тоттенгема" відмовлявся від зустрічей із представниками німецького клубу, але мюнхенцям вдалося переконати Даніеля Леві у доцільності трансферу.

Кейн вже майже у "Баварії"

Форвард збірної Англії бере участь у передсезонному турне "Тоттенгема", але вже незабаром він поїде до Мюнхена. Британські журналісти впевнені, що трансфер до "Баварії" неминучий. Німецька преса вже давно про це пише.

У переговори "Баварії" та "Тоттенгема" пробував втрутитися "ПСЖ", але сам Кейн ясно дав зрозуміти, що не збирається переїжджати до Франції. Англійський клуб хоче отримати за гравця 100 млн євро. Німці готові заплатити 95 млн.

Кейн у передсезонному турі "Тоттенгема". Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Обидві сторони розуміють, що вже у січні 2024 року Харрі Кейн зможе укласти з "Баварією" попередній контракт. У цьому випадку "Тоттенхем" не отримає жодного цента.

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