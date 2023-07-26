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Мудрик рассказал о своем положении в "Челси"

26 июля 2023 18:30
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик рассказал о своем положении в "Челси"
Михаил Мудрик после забитого мяча в ворота "Брайтона". Фото: "Челси"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вингер "Челси" Михаил Мудрик начал подготовку к сезону вместе с новым тренером Маурисио Почеттино. Украинец уже успел сыграть против "Брайтона".

Мудрик рассказал о своем положении в "Челси" в интервью пресс-службе клуба .

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Украинец в матче против "Брайтона" вышел на поле на второй тайм и сделал счет 2:1. Игра затем закончилась со счетом 4:3 в пользу лондонцев.

 

 

Мудрик понял Почеттино

Мудрик рассказал о своей личной и командной подготовке к сезону-2023/2024 и высказался о Почеттино.

"Предсезонная подготовка проходит хорошо. Много беговой работы, много работы на тренировочном поле. Но я чувствую себя хорошо.

Не все зависит от того, что произойдет в матче. Это большее влияние вашего менталитета. Когда ты чувствуешь себя уверенно и чувствуешь, что тренер тебе доверяет, ты играешь без любых сомнений.

С первых дней предсезонки я стал понимать, чего тренер хочет от нас и от меня. Так мне легче получать удовольствие от игры с товарищами по команде", — рассказал Мудрик.

Добавим, что Мудрик пропустил начало подготовки из-за участия в молодежном чемпионате Европы. Именно поэтому он отсутствовал в первом товарищеском матче.

У украинца после провального прошлого сезона было насыщенное лето, где он играл за национальную и молодежную сборную Украины, и имел очень короткий отпуск.

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