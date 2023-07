Михайло Мудрик після забитого м'яча у ворота "Брайтону". Фото: "Челсі"

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик почав підготовку до сезону разом з новим тренером Маурісіо Почеттіно. Українець вже встиг зіграти проти "Брайтона".

Мудрик розповів про своє становище в "Челсі" в інтерв’ю пресслужбі клубу.

Українець у матчі проти "Брайтона" вийшов на поле на другий тайм та зробив рахунок 2:1. Гра потім закінчилась з рахунком 4:3 на користь лондонців.

This goal is absolutely an art of beauty Mudryk is gong to explode this season. pic.twitter.com/nhmioeSKBB