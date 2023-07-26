Мудрик розповів про своє становище в "Челсі"
Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик почав підготовку до сезону разом з новим тренером Маурісіо Почеттіно. Українець вже встиг зіграти проти "Брайтона".
Мудрик розповів про своє становище в "Челсі" в інтерв’ю пресслужбі клубу.
Українець у матчі проти "Брайтона" вийшов на поле на другий тайм та зробив рахунок 2:1. Гра потім закінчилась з рахунком 4:3 на користь лондонців.
This goal is absolutely an art of beauty Mudryk is gong to explode this season. pic.twitter.com/nhmioeSKBB— Enzihnio (@ENZO_KLAN) July 23, 2023
Мудрик зрозумів Почеттіно
Мудрик розповів про свою особисту та командну підготовку до сезону-2023/2024 та висловився про Почеттіно.
"Передсезонна підготовка проходить добре. Багато бігової роботи, багато роботи на тренувальному полі. Але я почуваюся добре.
Не все залежить від того, що станеться в матчі. Це більше вплив вашого менталітету. Коли ти почуваєшся впевнено і відчуваєш, що тренер тобі довіряє, ти граєш без будь-яких сумнівів.
З перших днів передсезонки я почав розуміти, чого тренер хоче від нас і від мене. Так мені легше отримувати задоволення від гри з товаришами по команді", — розповів Мудрик.
Додамо, що Мудрик пропустив початок підготовки через участь у молодіжному чемпіонаті Європи. Саме тому він був відсутній у першому товариському матчі.
В українця після провального минулого сезону було насичене літо, де він грав за національну та молодіжні збірні України, та дуже коротка відпустка.
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