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Мудрик розповів про своє становище в "Челсі"

26 липня 2023 18:30
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик розповів про своє становище в "Челсі"
Михайло Мудрик після забитого м'яча у ворота "Брайтону". Фото: "Челсі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик почав підготовку до сезону разом з новим тренером Маурісіо Почеттіно. Українець вже встиг зіграти проти "Брайтона".

Мудрик розповів про своє становище в "Челсі" в інтерв’ю пресслужбі клубу.

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Мудрик зрозумів Почеттіно

Мудрик розповів про свою особисту та командну підготовку до сезону-2023/2024 та висловився про Почеттіно.

"Передсезонна підготовка проходить добре. Багато бігової роботи, багато роботи на тренувальному полі. Але я почуваюся добре.

Не все залежить від того, що станеться в матчі. Це більше вплив вашого менталітету. Коли ти почуваєшся впевнено і відчуваєш, що тренер тобі довіряє, ти граєш без будь-яких сумнівів.

З перших днів передсезонки я почав розуміти, чого тренер хоче від нас і від мене. Так мені легше отримувати задоволення від гри з товаришами по команді", — розповів Мудрик.

Додамо, що Мудрик пропустив початок підготовки через участь у молодіжному чемпіонаті Європи. Саме тому він був відсутній у першому товариському матчі.

В українця після провального минулого сезону було насичене літо, де він грав за національну та молодіжні збірні України, та дуже коротка відпустка.

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