Михайло Мудрик після забитого м'яча у ворота "Брайтону". Фото: "Челсі"

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик почав підготовку до сезону разом з новим тренером Маурісіо Почеттіно. Українець вже встиг зіграти проти "Брайтона".

Мудрик розповів про своє становище в "Челсі" в інтерв’ю пресслужбі клубу.

Читайте також:

Українець у матчі проти "Брайтона" вийшов на поле на другий тайм та зробив рахунок 2:1. Гра потім закінчилась з рахунком 4:3 на користь лондонців.

This goal is absolutely an art of beauty Mudryk is gong to explode this season. pic.twitter.com/nhmioeSKBB — Enzihnio (@ENZO_KLAN) July 23, 2023

Мудрик зрозумів Почеттіно

Мудрик розповів про свою особисту та командну підготовку до сезону-2023/2024 та висловився про Почеттіно.

"Передсезонна підготовка проходить добре. Багато бігової роботи, багато роботи на тренувальному полі. Але я почуваюся добре.

Не все залежить від того, що станеться в матчі. Це більше вплив вашого менталітету. Коли ти почуваєшся впевнено і відчуваєш, що тренер тобі довіряє, ти граєш без будь-яких сумнівів.

З перших днів передсезонки я почав розуміти, чого тренер хоче від нас і від мене. Так мені легше отримувати задоволення від гри з товаришами по команді", — розповів Мудрик.

Додамо, що Мудрик пропустив початок підготовки через участь у молодіжному чемпіонаті Європи. Саме тому він був відсутній у першому товариському матчі.

В українця після провального минулого сезону було насичене літо, де він грав за національну та молодіжні збірні України, та дуже коротка відпустка.

Нагадаємо, Трубін поїде до Іспанії замість Італії: відомий клуб цікавиться українцем.

Півзахисник Віталій Буяльський може переїхати до Італії: гравцем цікавиться відомий клуб.

Мессі потролив Бекхема прямо на полі під час матчу.

У розташування "Динамо" повернувся головний конкурент Ярмоленка.

Форвард Кіліан Мбаппе вирішив, де продовжить кар'єру: розпочалися переговори.

Півзахисник "Динамо" перейшов до турецького клубу.

У Олександра Зінченко з'явиться конкурент: "Арсенал" запросить талановитого гравця.