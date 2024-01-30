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Рух попросило у Динамо за двух своих игроков 14 млн евро

30 января 2024 15:45
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Агабекян Карен
редактор
Рух попросило у Динамо за двух своих игроков 14 млн евро
Марко Сапуга и Богдан Слюбик. Фото: ФК "Рух"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" в начале трансферного окна интересовалось центральными защитниками из УПЛ. Они интересовались игроками "Руха".

Об этом сообщил журналист Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.

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По словам источника, "Динамо" хотело приобрести лидеров "Руха" Марка Сапугу и Богдана Слюбика. В переговорах лично участвовали владельцы клубов Игорь Суркис и Григорий Козловский.

Козловский сообщил киевлянам, что каждый из двух игроков стоит по 7 млн евро. "Динамо" оказалось не готово платить 14 млн евро за перспективных футболистов. В "Рухе" снижать сумму не захотел, поскольку надеются на дальнейший прогресс футболистов.

"Он убежден, что у него очень качественные молодые футболисты, которые со временем и опытом элитного украинского футбола будут стоить тех денег, которые его как владельца клуба устроят. "Динамо" отказалось от приобретения этих игроков и сейчас в поиске", — сказал Вацко.

После фиаско с "Рухом" в "Динамо" решили обратить внимание на защитников из Южной Америки.

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