Рух попросило у Динамо за двух своих игроков 14 млн евро
Киевское "Динамо" в начале трансферного окна интересовалось центральными защитниками из УПЛ. Они интересовались игроками "Руха".
Об этом сообщил журналист Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.
Почему "Динамо" отказалось от игроков "Руха"
По словам источника, "Динамо" хотело приобрести лидеров "Руха" Марка Сапугу и Богдана Слюбика. В переговорах лично участвовали владельцы клубов Игорь Суркис и Григорий Козловский.
Козловский сообщил киевлянам, что каждый из двух игроков стоит по 7 млн евро. "Динамо" оказалось не готово платить 14 млн евро за перспективных футболистов. В "Рухе" снижать сумму не захотел, поскольку надеются на дальнейший прогресс футболистов.
"Он убежден, что у него очень качественные молодые футболисты, которые со временем и опытом элитного украинского футбола будут стоить тех денег, которые его как владельца клуба устроят. "Динамо" отказалось от приобретения этих игроков и сейчас в поиске", — сказал Вацко.
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