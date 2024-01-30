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Рух попросив у Динамо за двох своїх гравців 14 млн євро

30 січня 2024 15:45
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Агабекян Карен
редактор
Рух попросив у Динамо за двох своїх гравців 14 млн євро
Марко Сапуга та Богдан Слюбик. Фото: ФК "Рух"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" на початку трансферного вікна цікавилось центральними захисниками із УПЛ. Вони цікавились гравцями "Руху".

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.

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Чому "Динамо" відмовилось від гравців "Руху"

За словами джерела, "Динамо" хотіло придбати лідерів "Руху"  Марка Сапугу та Богдана Слюбика. У переговорах особисто брали участь власники клубів Ігор Суркіс та Григорій Козловський.

Козловський повідомив киянами, що кожен з двох гравців коштує по 7 млн євро. "Динамо" виявилось не готове платити 14 млн євро за перспективних футболістів. У "Рухові" знижувати суму не захотіли, оскільки сподіваються на подальший прогрес футболістів.

"Він переконаний, що у нього дуже якісні молоді футболісти, які з часом та набутим досвідом елітного українського футболу будуть коштувати тих грошей , які його як власника клубу влаштують. "Динамо" відмовилось від придбання цих гравців і зараз у пошуку", — сказав Вацко.

Після фіаско з "Рухом" у "Динамо" вирішили звернути увагу на захисників з Південної Америки.

Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу. 

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