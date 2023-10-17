Санкции сказались на сборной России: теперь они не могут победить даже Кению

Матч Кения — Россия. Фото: скриншот

В товарищеском матче находящаяся под санкциями сборная России по футболу сыграла с командой Кении. Матч прошел в турецкой Анталье.

Россияне спасли ничью в концовке матча, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину сборная России отстранена от европейских и мировых турниров. Теперь они проводят лишь товарищеские матчи со сборными, которым репутация в мировом футболе не настолько важна как полученные за матч деньги.

Санкции и отсутствие топовых матчей сказалось на России

В матче против команды из второй сотни мирового рейтинга россиянам удалось быстро открыть счет. На 8-й минуте распечатал ворота Александр Соболев. Затем на 16-й минуте кениец Энтони Акуму сравнял цифры на табло.

На 36-й минуте форвард Кении Масуд Чока после грубейшей ошибки защитника вывел команду вперед.

Россияне смогли сравнять счет лишь на 89-й минуте после удара Ивана Облякова.

Кения — Россия — 2:2

Голы: Акуму, 16, Чока, 36 — Соболев, 8, Обляков, 89.

Кения: Одиамбо Омонди (Матаси, 14), Оньянго (Сакари Мачесо, 88), Окуму, Омурва, Ума, Акуму, Мугуна (Мандела, 88), Одада, Обиеро, Олунга, Чока (Масика, 61).

Россия: Помазун, Адамов, Джикия, Евгеньев, Горшков (Сильянов, 84), Миранчук (Сергеев, 67), Баринов (Глебов, 67), Фомин (Кузяев, 29), Миранчук (Обляков, 84), Мухин, Соболев (Пиняев, 67).

Предупреждения: Олунга, 72, Оньянго, 88, Сильянов, 90, Мандела, 90, Одада, 90.

Напомним, Судаков переедет в Италию: "Ювентус" приготовил предложение по игроку.

"Барселона" заплатит 80 млн евро, чтобы сохранить одну из главных звезд.

Степаненко назвал главную ошибку Мудрика в матчах сборной Украины.

Мальта — Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024.

Четырехкратный олимпийский чемпион призвал Россию вести себя более агрессивно в спорте.

Украинский великан помогает Нганну готовиться к Фьюри: Фрэнсис на фото, как ребенок.