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Санкції далися взнаки на збірній Росії: тепер вони не можуть перемогти навіть Кенію

17 жовтня 2023 09:14
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Агабекян Карен
редактор
Санкції далися взнаки на збірній Росії: тепер вони не можуть перемогти навіть Кенію
Матч Кенія - Росія. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У товариському матчі збірна Росії з футболу, яка знаходиться під санкціями, зіграла з командою Кенії. Матч пройшов у турецькій Анталії.

Росіяни врятували нічию наприкінці матчу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну збірну Росії усунуто від європейських та світових турнірів. Тепер вони проводять лише товариські матчі зі збірними, яким репутація у світовому футболі не настільки важлива, як отримані за матч гроші.

Санкції та відсутність топових матчів позначилися на Росії

У матчі проти команди із другої сотні світового рейтингу росіянам вдалося швидко відкрити рахунок. На 8-й хвилині розпечатав ворота Олександр Соболєв. Потім на 16-й хвилині кенієць Ентоні Акуму зрівняв цифри на табло.

На 36-й хвилині форвард Кенії Масуд Чока після грубої помилки захисника вивів команду вперед.

Росіяни змогли зрівняти рахунок лише на 89-й хвилині після удару Івана Облякова.

Кенія — Росія — 2:2

Голи: Акуму, 16, Чока, 36 — Соболєв, 8, Обляков, 89.

Кенія: Одіамбо Омонді (Матасі, 14), Оньянго (Сакарі Мачесо, 88), Окуму, Омурва, Ума, Акуму, Мугуна (Мандела, 88), Одада, Обієро, Олунга, Чока (Масіка, 61).

Росія: Помазун, Адамов, Джикия, Євгеньев, Горшков (Сільянов, 84), Міранчук (Сергєєв, 67), Барінов (Глібов, 67), Фомін (Кузяєв, 29), Міранчук (Обляков, 84), Мухін, Соболєв (Піняєв) 67).

Попередження: Олунга, 72, Оньянго, 88, Сільянов, 90, Мандела, 90, Одада, 90.

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