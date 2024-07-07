Гарет Саутгейт ответил на критику после выхода Англии в полуфинал Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Фото: x.com/England/

Сборная Англии стала полуфиналистом чемпионата Европы-2024. При этом на команду постоянно обрушивается критика из-за неубедительной и некрасивой игры.

Главный тренер Англии Гарет Саутгейт ответил на критику в комментарии BBC.

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Саутгейт заявил, что цель сборной Англии — играть с мячом, но соперники пытаются их остановить и не дают показать всю красоту футбола.

Специалист также отметил, что его команда с самого начала находится под огромным давлением, но им удалось справиться с нервозностью.

"Сейчас мы не можем забивать много голов, но последние три матча играли против хорошо обороняющихся команд. Мы вышли в третий полуфинал за четыре попытки, и сейчас нельзя останавливаться", — сказал Саутгейт.

Отметим, что сборная Англии в полуфинале чемпионата Европы сыграет с Нидерландами.

Во втором полуфинале чемпионата Европы сыграют лучшая команда турнира Испания и Франция, которую критикуют не меньше чем Англию.

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