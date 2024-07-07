Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Саутгейт рассказал, что не получается у сборной Англии arrow

Саутгейт рассказал, что не получается у сборной Англии

7 июля 2024 08:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Гарет Саутгейт ответил на критику после выхода Англии в полуфинал Евро-2024
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Фото: x.com/England/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Англии стала полуфиналистом чемпионата Европы-2024. При этом на команду постоянно обрушивается критика из-за неубедительной и некрасивой игры.

Главный тренер Англии Гарет Саутгейт ответил на критику в комментарии BBC.

Читайте также:

В какой футбол играет сборная Англии

Саутгейт заявил, что цель сборной Англии — играть с мячом, но соперники пытаются их остановить и не дают показать всю красоту футбола.

Специалист также отметил, что его команда с самого начала находится под огромным давлением, но им удалось справиться с нервозностью.

"Сейчас мы не можем забивать много голов, но последние три матча играли против хорошо обороняющихся команд. Мы вышли в третий полуфинал за четыре попытки, и сейчас нельзя останавливаться", — сказал Саутгейт.

Отметим, что сборная Англии в полуфинале чемпионата Европы сыграет с Нидерландами.

Во втором полуфинале чемпионата Европы сыграют лучшая команда турнира Испания и Франция, которую критикуют не меньше чем Англию.

Напомним, Судаков готовится к громкому трансферу в известный клуб — детали.

Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира. 

Яремчук перейдет в клуб одного из самых популярных чемпионатов Европы. 

Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

"Полесье" подпишет известного игрока "Динамо" — о ком речь.

"Манчестер Сити" вскоре начнет переговоры по голкиперу сборной Украины.

футбол Сборная Англии по футболу Евро-2024 по футболу Гарет Саутгейт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно