Гарет Саутгейт ответил на критику после выхода Англии в полуфинал Евро-2024

Саутгейт рассказал, что не получается у сборной Англии
Сборная Англии стала полуфиналистом чемпионата Европы-2024. При этом на команду постоянно обрушивается критика из-за неубедительной и некрасивой игры.
Главный тренер Англии Гарет Саутгейт ответил на критику в комментарии BBC.
В какой футбол играет сборная Англии
Саутгейт заявил, что цель сборной Англии — играть с мячом, но соперники пытаются их остановить и не дают показать всю красоту футбола.
Специалист также отметил, что его команда с самого начала находится под огромным давлением, но им удалось справиться с нервозностью.
"Сейчас мы не можем забивать много голов, но последние три матча играли против хорошо обороняющихся команд. Мы вышли в третий полуфинал за четыре попытки, и сейчас нельзя останавливаться", — сказал Саутгейт.
Отметим, что сборная Англии в полуфинале чемпионата Европы сыграет с Нидерландами.
Во втором полуфинале чемпионата Европы сыграют лучшая команда турнира Испания и Франция, которую критикуют не меньше чем Англию.
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