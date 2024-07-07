Гарет Саутгейт відповів на критику після виходу Англії до півфіналу Євро-2024

Саутгейт розповів, що не виходить у збірної Англії
Збірна Англії стала півфіналістом чемпіонату Європи-2024. При цьому на команду постійно валиться критика через непереконливу та негарну гру.
Головний тренер Англії Гарет Саутгейт відповів на критику в коментарі ВВС.
У який футбол грає збірна Англії
Саутгейт заявив, що мета збірної Англії грати з м'ячем, але суперники намагаються їх зупинити і не дають показати всю красу футболу.
Фахівець також зазначив, що його команда від початку перебуває під величезним тиском, але їм вдалося впоратися з нервозністю.
"Зараз ми не можемо забивати багато голів, але останні три матчі грали проти команд, що добре обороняються. Ми вийшли в третій півфінал за чотири спроби, і зараз не можна зупинятися", — сказав Саутгейт.
Зазначимо, що збірна Англії у півфіналі чемпіонату Європи зіграє із Нідерландами.
У другому півфіналі чемпіонату Європи зіграють найкраща команда турніру Іспанія та Франція, яку критикують не менше ніж Англію.
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