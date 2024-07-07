Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Саутгейт розповів, що не виходить у збірної Англії arrow

Саутгейт розповів, що не виходить у збірної Англії

7 липня 2024 08:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Гарет Саутгейт відповів на критику після виходу Англії до півфіналу Євро-2024
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт. Фото: x.com/England/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна Англії стала півфіналістом чемпіонату Європи-2024. При цьому на команду постійно валиться критика через непереконливу та негарну гру.

Головний тренер Англії Гарет Саутгейт відповів на критику в коментарі ВВС.

Читайте також:

У який футбол грає збірна Англії

Саутгейт заявив, що мета збірної Англії грати з м'ячем, але суперники намагаються їх зупинити і не дають показати всю красу футболу.

Фахівець також зазначив, що його команда від початку перебуває під величезним тиском, але їм вдалося впоратися з нервозністю.

"Зараз ми не можемо забивати багато голів, але останні три матчі грали проти команд, що добре обороняються. Ми вийшли в третій півфінал за чотири спроби, і зараз не можна зупинятися", — сказав Саутгейт.

Зазначимо, що збірна Англії у півфіналі чемпіонату Європи зіграє із Нідерландами.

У другому півфіналі чемпіонату Європи зіграють найкраща команда турніру Іспанія та Франція, яку критикують не менше ніж Англію.

Нагадаємо, Судаков готується до гучного трансферу до відомого клубу — деталі.

Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу. 

Яремчук перейде до клубу одного з найпопулярніших чемпіонатів Європи. 

Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

"Полісся" підпише відомого гравця "Динамо" — про кого йдеться.

"Манчестер Сіті" незабаром розпочне переговори щодо голкіпера збірної України.

футбол Збірна Англії по футболу Євро-2024 по футболу Гарет Саутгейт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо