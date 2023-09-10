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Саутгейт отметил, что особенно хорошо получалось у сборной Украины

10 сентября 2023 08:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Саутгейт отметил, что особенно хорошо получалось у сборной Украины
Гаррет Саутгейт. Фото: uefa.com
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер сборной Англии после матча отбора к Евро-2024 против Украины рассказал, чего не хватило его команде и чем удивил соперник. Он отметил прессинг украинцев и атмосферу на стадионе.

Комментарий тренера после матча взяли журналисты BBC, передают Новини.LIVE.

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"Это была очень сложная для нас игра. Мы контролировали мяч 70% времени, но недостаточно хорошо действовали в последней трети поля. Мы завоевали важное очко в тех турнирных обстоятельствах, в которых происходит борьба.

Нам сегодня было очень сложно, особенно из-за прессинга, который украинцы проводили в центре поля. Мы ощущали давление трибун и получили хороший опыт действий в таких условиях", – говорит Саутгейт.

Трудно было найти пространство

По словам наставника англичан, трудно было пройти полузащиту Украины.

"Мы контролировали игру, мы в значительной степени успокоили атмосферу. Впрочем, не создавали достаточно моментов. Если это так, вам нужно убедиться, что вы не проигрываете игру.

Когда у вас есть преимущество во владении, вы хотите создать больше моментов, но игра в атаке сегодня не удалась. Вы должны сохранять спокойствие в таких ситуациях. После забитого гола контролировали игру, и я думал, что если кто выиграет, то мы будем. Впрочем, сделали мало для этого. Было трудно найти свободное пространство между линиями полузащиты Украины, но если у вас такое качество, как Кейн, то иногда это может окупиться", – сказал коуч.

Также Гарет отметил действия Уокера, отличившегося забитым мячом впервые за время выступлений за сборную Англии, в которой он уже сыграл 77 матчей.

"Уокер закрывал очень быстрого вингера, хорошо использовал мяч и продемонстрировал превосходное хладнокровие. Он является очень важным игроком для нашей группы", – цитирует Саутгейта BBC.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров также прокомментировал ничью с Англией .

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