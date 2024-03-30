Середа стал спортсменом 2023 года в прыжках в воду

Зеленский и Среда. Фото: Instagram/oleksii_sereda_

Украинский прыгун в воду Алексей Середа стал лучшим спортсменом года в своем виде спорта. 18-летний спортсмен победил в опросе European Aquatics.

Какие достижения помогли украинцу стать самым лучшим, в материале Новини.LIVE.

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Середа была избрана путем голосования болельщиков, членов European Aquatics и технического комитета. Номинанты получили награды на основе их выступлений в течение сезона 2023 года.

В прошлом году среда завоевал на чемпионате мира серебро в прыжках с 10-метровой вышки, стал двукратным чемпионом Европы, выиграв в индивидуальных прыжках с вышки и в командных соревнованиях.

Место силы Середы — родной Николаев

Сейчас Алексей, надеющийся Украины на Олимпиаде, живет и тренируется в Киеве, но его местом силы остается родной Николаев, который регулярно обстреливают российские оккупанты.

"Херсон очень близко к Николаеву. Всего 50 километров, поэтому, конечно, бахает, конечно, летят ракеты, но, слава Богу, все живы, все цели. Дома был на Новый год, ездил туда на несколько дней", — вспомнил Середа в интервью украинским СМИ.

В Николаеве до сих пор живет семья спортсмена.

"Чтобы там не было, мне очень нравится Николаев, потому что это как гнездышко. Я туда возвращаюсь, там действительно восстанавливаюсь, чувствую себя в покое. Даже сейчас, когда идет война, я все равно чувствую этот домашний уют. И мне там очень хорошо. Ну и плюс, конечно, там папа, сестра. Когда мы все собираемся вместе, то это лучшее, что можно вообще представить в это время", — признался Алексей.

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