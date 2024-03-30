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Середа став спортсменом 2023 року у стрибках у воду

30 березня 2024 16:02
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Середа став спортсменом 2023 року у стрибках у воду
Зеленський та Середа. Фото: Instagram/oleksii_sereda_
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український стрибун у воду Олексій Середа став кращим спортсменом року у своєму виді спорту. 18-річний спортсмен переміг в опитуванні European Aquatics. 

Які досягнення допомогли українцеві стати найкращим, в матеріалі Новини.LIVE.

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Середа був обраний шляхом голосування вболівальників, членів European Aquatics і технічного комітету. Номінанти отримали нагороди на основі їхніх виступів впродовж сезону 2023 року.

Минулого року Середа завоював на чемпіонаті світу срібло у стрибках з 10-метрової вишки, став дворазовим чемпіоном Європи, вигравши в індивідуальних стрибках з вишки і в командних змаганнях.

Місце сили Середи — рідний Миколаєв

Зараз Олексій, який є надією України на Олімпіаді, живе і тренується в Києві, але його місцем сили залишається рідний Миколаїв, який регулярно обстрілюють російські окупанти.

"Херсон дуже близько до Миколаєва. Всього 50 кілометрів, тому, звичайно, бахає, звичайно, летять ракети, але, дякувати Богу, всі живі , всі цілі. Удома був на Новий рік, їздив туди на кілька днів", — згадав Середа в інтерв’ю українським ЗМІ.

У Миколаєві досі живе родина спортсмена.

"Щоб там не було, мені дуже подобається Миколаїв, бо це як гніздечко. Я туди повертаюся, там справді відновлююсь, почуваюся у спокої. Навіть зараз, коли йде війна, я все одно відчуваю цей домашній затишок. І мені там дуже добре . Ну і плюс, звичайно, там тато, сестро. Коли ми всі збираємося разом, то це найкраще, що можна взагалі уявити в цей час", — зізнався Олексій.

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рекорд
Олімпійські ігри
Олексій Середа
стрибки у воду

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