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Шаблий провел переговоры с самым известным в мире агентом, занимающимся Луниным

14 декабря 2023 11:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шаблий провел переговоры с самым известным в мире агентом, занимающимся Луниным
Агент Вадим Шаблий. Фото: instagram.com/shablii_vadim
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Серый кардинал украинского футбола и гегемон среди отечественных агентов Вадим Шаблий встретился с коллегой Жорже Мендешем. Интересно, что португалец работает с голкипером Андреем Луниным.

О встрече Шаблий сообщил у себя в социальных сетях.

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Шаблий и Мендеш. Фото: instagram.com/shablii_vadim

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Владелец крупнейшей агентской компании в Украине ProStar не сообщил детали встречи с Мендешем, но, судя по его сообщению, говорили о сотрудничестве.

"Вместе с главным футбольным агентом мира Жорже Мендешем поговорили о планах на будущее.

Чувствую, что наше сотрудничество будет полезно", — написал Шаблий.

Отметим, что Мендеш — один из самых известных агентов в мире. У него на контракте такие звезды мирового футбола как Жозе Моуринью, Бернарду Силва, Жоау Канселу, Эдерсон и многие другие топовые футболисты.

Ранее клиентом Мендеша стал Лунин. Он теперь единственный игрок "Реала", работающий с португальцем.

Возможно, встреча с Мендешем может быть связана с Михаилом Мудриком. Ранее в СМИ сообщалось, что игрок "Челси" сменит агента Алексея Люндовского на Шаблия. Но у крупнейшего украинского агента нет связей на самом высоком клубном уровне. Поэтому сотрудничество ProStar и португальца выглядят разумно.

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