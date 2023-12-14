Шаблий провел переговоры с самым известным в мире агентом, занимающимся Луниным
Серый кардинал украинского футбола и гегемон среди отечественных агентов Вадим Шаблий встретился с коллегой Жорже Мендешем. Интересно, что португалец работает с голкипером Андреем Луниным.
О встрече Шаблий сообщил у себя в социальных сетях.
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Владелец крупнейшей агентской компании в Украине ProStar не сообщил детали встречи с Мендешем, но, судя по его сообщению, говорили о сотрудничестве.
"Вместе с главным футбольным агентом мира Жорже Мендешем поговорили о планах на будущее.
Чувствую, что наше сотрудничество будет полезно", — написал Шаблий.
Отметим, что Мендеш — один из самых известных агентов в мире. У него на контракте такие звезды мирового футбола как Жозе Моуринью, Бернарду Силва, Жоау Канселу, Эдерсон и многие другие топовые футболисты.
Ранее клиентом Мендеша стал Лунин. Он теперь единственный игрок "Реала", работающий с португальцем.
Возможно, встреча с Мендешем может быть связана с Михаилом Мудриком. Ранее в СМИ сообщалось, что игрок "Челси" сменит агента Алексея Люндовского на Шаблия. Но у крупнейшего украинского агента нет связей на самом высоком клубном уровне. Поэтому сотрудничество ProStar и португальца выглядят разумно.
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