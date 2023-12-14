Шаблій провів перемовини з найвідомішим у світі агентом, який займається Луніним

Агент Вадим Шаблій. Фото: instagram.com/shablii_vadim

Сірий кардинал українського футболу та гегемон серед вітчизняних агентів Вадим Шаблій зустрівся з колегою Жорже Мендешом. Цікаво, що португалець працює з голкіпером Андрієм Луніним.

Про зустріч Шаблій повідомив у себе в соціальних мережах.

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Власник найбільшої агентської компанії в Україні ProStar не повідомив деталі зустрічі з Мендешем, але судячи з його повідомлення, говорили про співпрацю.

"Разом із головним футбольним агентом світу Жорже Мендешем поговорили про плани на майбутнє.

Відчуваю, що наша співпраця буде корисною", — написав Шаблій.

Зазначимо, що Мендеш є одним із найвідоміших агентів у світі. У нього на контракті такі зірки світового футболу як Жозе Моурінью, Бернарду Сілва, Жоау Канселу, Едерсон та багато інших топових футболістів

Раніше клієнтом Мендеша став Лунін. Він тепер єдиний гравець "Реалу", який працює з португальцем.

Можливо, зустріч з Мендешом може бути пов’язана з Михайлом Мудриком. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що гравець "Челсі" змінить агента Олексія Люндовського на Шаблія. Але у найбільшого українського агента немає зв’язків на найвищому клубному рівні. Тому, співпраця ProStar та португальця виглядають розумно.

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