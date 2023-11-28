Шахтер — Антверпен: известны стартовые составы команд на матч ЛЧ

"Горняки" на разминке перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" принимает бельгийский "Антверпен". Стали известны стартовые составы обеих команд.

Марино Пушич выбрал для этой игры предельно атакующую схему, сообщает портал Новини.LIVE.

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Донецкий "Шахтер" сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Горняки" набрали шесть очков в четырех поединках группового этапа. Они отстают от "Барселоны" и "Порту" всего на три балла.

Марино Пушич проводит тренировку. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Стартовые составы на матч "Шахтер" — "Антверпен"

В составе "горняков" с первых минут матча на поле выйдет бразилец Невертон. Вместе с Зубковым и и Сиканом он составит атакующее трио.

"ШАХТЕР": Ризнык — Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров — Крыськив, Степаненко (капитан), Судаков — Невертон, Зубков — Сикан.

Тренер: Марино Пушич.

"АНТВЕРПЕН": Бутез, Вьендаль, Керк, А.Юссуф, Баликвиша, Муха, Янссен, Алдервейрельд (капитан), Баталь, Кулибали, Вермеерен.

Тренер: Марк ван Боммель.

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