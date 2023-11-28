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Шахтер — Антверпен: известны стартовые составы команд на матч ЛЧ

28 ноября 2023 18:40
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Шахтер — Антверпен: известны стартовые составы команд на матч ЛЧ
"Горняки" на разминке перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" принимает бельгийский "Антверпен". Стали известны стартовые составы обеих команд. 

Марино Пушич выбрал для этой игры предельно атакующую схему, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Донецкий "Шахтер" сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Горняки" набрали шесть очков в четырех поединках группового этапа. Они отстают от "Барселоны" и "Порту" всего на три балла. 

Марино Пушич
Марино Пушич проводит тренировку. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Стартовые составы на матч "Шахтер" — "Антверпен" 

В составе "горняков" с первых минут матча на поле выйдет бразилец Невертон. Вместе с Зубковым и и Сиканом он составит атакующее трио. 

"ШАХТЕР": Ризнык — Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров — Крыськив, Степаненко (капитан), Судаков — Невертон, Зубков — Сикан. 

Тренер: Марино Пушич. 

"АНТВЕРПЕН": Бутез, Вьендаль, Керк, А.Юссуф, Баликвиша, Муха, Янссен, Алдервейрельд (капитан), Баталь, Кулибали, Вермеерен. 

Тренер: Марк ван Боммель. 

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