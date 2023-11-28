Шахтар — Антверпен: відомі стартові склади команд на матч ЛЧ

"Гірники" на розминці перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" приймає бельгійський "Антверпен". Стали відомі стартові склади обох команд.

Маріно Пушич обрав для цієї гри гранично атакувальну схему, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Донецький "Шахтар" зберігає шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали шість очок у чотирьох поєдинках групового етапу. Вони відстають від "Барселони" та "Порту" всього на три бали.

Маріно Пушич проводить тренування. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Стартові склади на матч "Шахтар" — "Антверпен"

У складі "гірників" із перших хвилин матчу на поле вийде бразилець Невертон. Разом із Зубковим та Сіканом він складе атакуюче тріо.

"ШАХТЕР": Різник — Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров — Криськів, Степаненко (капітан), Судаков — Невертон, Зубков — Сікан.

Тренер: Маріно Пушич.

"АНТВЕРПЕН": Бутез, В'єндаль, Керк, А.Юссуф, Баліквіша, Муха, Янссен, Алдервейрельд (капітан), Баталь, Кулібалі, Вермеєрен.

Тренер: Марк Ван Боммель.

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