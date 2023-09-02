Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Шахтер" узнал расписание матчей в Лиге чемпионов arrow

"Шахтер" узнал расписание матчей в Лиге чемпионов

2 сентября 2023 13:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" узнал расписание матчей в Лиге чемпионов
Главный тренер "Шахтера" Патрик Ван Леувен. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Жеребьевка в УЕФА определила группы Лиги чемпионов, одним из участников которой стал донецкий "Шахтер". Украинский клуб попал в группу H.

Сегодня команда узнала расписание матчей группового этапа, сообщил сайт "Шахтера".

Читайте также:

Во время жеребьевки из первой корзины в группу H вытащили чемпиона Испании "Барселону", из второй корзины — вице-чемпиона Португалии "Порту", а из четвертой — бельгийский "Антверпен".

Команда в чемпионате Украины. Фото: "Шахтер"

Расписание "Шахтера"

Донецкий клуб начнет турнир 19 сентября "домашним" матчем против "Порту". С этими же португальцами подопечные Патрика Ван Леувена 13 декабря сыграют в последнем шестом туре.

4 октября во втором туре соперниками "Шахтера" станет "Антверпен", а вторая игра с ними состоится 28 ноября в пятом туре.

Матчи третьего и четвертого туров команда сыграет против "Барселоны" 25 октября и 7 ноября.

Расписание "Шахтера":

  • 1-й тур. 19 сентября, 22:00. "Шахтер" — "Порту"
  • 2-й тур. 4 октября, 19:45. "Антверпен" — "Шахтер"
  • 3-й тур. 25 октября, 19:45. "Барселона" — "Шахтер"
  • 4-й тур. 7 ноября, 19:45. "Шахтер" — "Барселона"
  • 5-й тур. 28 ноября, 19:45. "Шахтер" — "Антверпен"
  • 6-й тур. 13 декабря, 22:00. "Порту" — "Шахтер"

Отметим, что дончане домашние матчи в групповом этапе Лиги чемпионов проведут в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе".

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

К Цыганкову и Довбику: в "Жирону" перешел третий украинский легионер.

Один из лучших игроков чемпионата Украины перешел в известный английский клуб.

"Шахтер" подписал бывшего основного игрока киевского "Динамо".

Ребров определил окончательную заявку на матчи с Англией и Италией: без Малиновского.

Бой Усик — Хргович: где и когда состоится поединок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Почему учителей заставляют вернуть выплаты от "єПідтримка": расследование проекта "Наша справа"

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз