"Шахтер" узнал расписание матчей в Лиге чемпионов
Жеребьевка в УЕФА определила группы Лиги чемпионов, одним из участников которой стал донецкий "Шахтер". Украинский клуб попал в группу H.
Сегодня команда узнала расписание матчей группового этапа, сообщил сайт "Шахтера".
Во время жеребьевки из первой корзины в группу H вытащили чемпиона Испании "Барселону", из второй корзины — вице-чемпиона Португалии "Порту", а из четвертой — бельгийский "Антверпен".
Расписание "Шахтера"
Донецкий клуб начнет турнир 19 сентября "домашним" матчем против "Порту". С этими же португальцами подопечные Патрика Ван Леувена 13 декабря сыграют в последнем шестом туре.
4 октября во втором туре соперниками "Шахтера" станет "Антверпен", а вторая игра с ними состоится 28 ноября в пятом туре.
Матчи третьего и четвертого туров команда сыграет против "Барселоны" 25 октября и 7 ноября.
Расписание "Шахтера":
- 1-й тур. 19 сентября, 22:00. "Шахтер" — "Порту"
- 2-й тур. 4 октября, 19:45. "Антверпен" — "Шахтер"
- 3-й тур. 25 октября, 19:45. "Барселона" — "Шахтер"
- 4-й тур. 7 ноября, 19:45. "Шахтер" — "Барселона"
- 5-й тур. 28 ноября, 19:45. "Шахтер" — "Антверпен"
- 6-й тур. 13 декабря, 22:00. "Порту" — "Шахтер"
Отметим, что дончане домашние матчи в групповом этапе Лиги чемпионов проведут в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе".
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