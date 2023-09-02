"Шахтер" узнал расписание матчей в Лиге чемпионов

Главный тренер "Шахтера" Патрик Ван Леувен. Фото: "Шахтер"

Жеребьевка в УЕФА определила группы Лиги чемпионов, одним из участников которой стал донецкий "Шахтер". Украинский клуб попал в группу H.

Сегодня команда узнала расписание матчей группового этапа, сообщил сайт "Шахтера".

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Во время жеребьевки из первой корзины в группу H вытащили чемпиона Испании "Барселону", из второй корзины — вице-чемпиона Португалии "Порту", а из четвертой — бельгийский "Антверпен".

Команда в чемпионате Украины. Фото: "Шахтер"

Расписание "Шахтера"

Донецкий клуб начнет турнир 19 сентября "домашним" матчем против "Порту". С этими же португальцами подопечные Патрика Ван Леувена 13 декабря сыграют в последнем шестом туре.

4 октября во втором туре соперниками "Шахтера" станет "Антверпен", а вторая игра с ними состоится 28 ноября в пятом туре.

Матчи третьего и четвертого туров команда сыграет против "Барселоны" 25 октября и 7 ноября.

Расписание "Шахтера":

1-й тур. 19 сентября, 22:00. "Шахтер" — "Порту"

2-й тур. 4 октября, 19:45. "Антверпен" — "Шахтер"

3-й тур. 25 октября, 19:45. "Барселона" — "Шахтер"

4-й тур. 7 ноября, 19:45. "Шахтер" — "Барселона"

5-й тур. 28 ноября, 19:45. "Шахтер" — "Антверпен"

6-й тур. 13 декабря, 22:00. "Порту" — "Шахтер"

Отметим, что дончане домашние матчи в групповом этапе Лиги чемпионов проведут в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе".

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