"Шахтар" дізнався розклад матчів у Лізі чемпіонів
Жеребкування в УЄФА визначило групи Ліги чемпіонів, одним з учасників якої став донецький "Шахтар". Український клуб потрапив у групу H.
Сьогодні команда дізналася розклад матчів групового етапу, повідомив сайт "Шахтаря".
Під час жеребкування з першого кошика в групу H витягнули чемпіона Іспанії "Барселону", з другого кошика — віцечемпіона Португалії "Порту", а з четвертого — бельгійський "Антверпен".
Розклад "Шахтаря"
Донецький клуб почне турнір 19 вересня "домашнім" матчем проти "Порту". З цими ж португальцями підопічні Патріка Ван Леувена 13 грудня зіграють в останньому шостому турі.
4 жовтня в другому турі суперниками "Шахтаря" стане "Антверпен", а друга гра з ними відбудеться 28 листопада в п’ятому турі.
Матчі третього та четвертого турів команда зіграє проти "Барселони" 25 жовтня та 7 листопада.
Розклад "Шахтаря":
- 1-й тур. 19 вересня, 22:00. "Шахтар" — "Порту"
- 2-й тур. 4 жовтня, 19:45. "Антверпен" — "Шахтар"
- 3-й тур. 25 жовтня, 19:45. "Барселона" — "Шахтар"
- 4-й тур. 7 листопада, 19:45. "Шахтар" — "Барселона"
- 5-й тур. 28 листопада, 19:45. "Шахтар" — "Антверпен"
- 6-й тур. 13 грудня, 22:00. "Порту" — "Шахтар"
Зазначимо, що донецький клуб домашні матчі в груповому етапі Ліги чемпіонів проведе у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні".
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