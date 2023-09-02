"Шахтар" дізнався розклад матчів у Лізі чемпіонів

Головний тренер "Шахтаря" Патрік Ван Леувен. Фото: "Шахтар"

Жеребкування в УЄФА визначило групи Ліги чемпіонів, одним з учасників якої став донецький "Шахтар". Український клуб потрапив у групу H.

Сьогодні команда дізналася розклад матчів групового етапу, повідомив сайт "Шахтаря".

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Під час жеребкування з першого кошика в групу H витягнули чемпіона Іспанії "Барселону", з другого кошика — віцечемпіона Португалії "Порту", а з четвертого — бельгійський "Антверпен".

Команда в чемпіонаті України. Фото: "Шахтар"

Розклад "Шахтаря"

Донецький клуб почне турнір 19 вересня "домашнім" матчем проти "Порту". З цими ж португальцями підопічні Патріка Ван Леувена 13 грудня зіграють в останньому шостому турі.

4 жовтня в другому турі суперниками "Шахтаря" стане "Антверпен", а друга гра з ними відбудеться 28 листопада в п’ятому турі.

Матчі третього та четвертого турів команда зіграє проти "Барселони" 25 жовтня та 7 листопада.

Розклад "Шахтаря":

1-й тур. 19 вересня, 22:00. "Шахтар" — "Порту"

2-й тур. 4 жовтня, 19:45. "Антверпен" — "Шахтар"

3-й тур. 25 жовтня, 19:45. "Барселона" — "Шахтар"

4-й тур. 7 листопада, 19:45. "Шахтар" — "Барселона"

5-й тур. 28 листопада, 19:45. "Шахтар" — "Антверпен"

6-й тур. 13 грудня, 22:00. "Порту" — "Шахтар"

Зазначимо, що донецький клуб домашні матчі в груповому етапі Ліги чемпіонів проведе у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні".

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