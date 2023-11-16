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Шахтер добился от Тоттенхэма выплаты денег за своего футболиста

16 ноября 2023 08:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер добился от Тоттенхэма выплаты денег за своего футболиста
Манор Соломон празднует победу. Фото: instagram.com/manorsolomon/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Спор английского "Тоттенхэма" и донецкого "Шахтера" по поводу выплаты компенсаций за бывшего игрока "горняков" завершился в пользу украинского клуба. УЕФА обязал лондонцев заплатить за переход Манора Соломона. 

"Шахтер" уже получил компенсацию за полузащитника, сообщает Fotospor

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Большая часть легионеров "Шахтера" воспользовалась специальным правилом ФИФА и покинула донецкий клуб после начала полномасштабной войны в Украине. С такой же ситуацией столкнулись и другие клубы УПЛ. Со временем бывшие игроки украинских команд подписали контракт с зарубежными клубами, которым не пришлось платить за эти трансферы. 

Манор Соломон
Манор Соломон в английской Премьер-лиге. Фото: instagram.com/manorsolomon/

"Шахтер" добился цели 

"Горняки" долгие месяцы вели споры с УЕФА относительно компенсаций за своих бывших футболистов. И у донецкого клуба уже есть первое выигранное дело. 

"Шахтер" получил компенсацию от "Тоттенхэма" за израильского полузащитника Манора Соломона, который подписал контракт со "шпорами" летом 2023 года. Согласно решению ФИФА, лондонцы заплатили "горнякам" 6,5 млн евро за 24-летнего футболиста. 

Теперь "Шахтер" хочет получить компенсацию и за других футболистов, которые покинули клуб. К примеру, "горняки" оценили бразильца Тете, который выступает за турецкий "Галатасарай", в 150 млн евро. 

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