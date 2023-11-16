Шахтар добився від Тоттенгема виплати грошей за свого футболіста
Суперечка англійського "Тоттенгема" та донецького "Шахтаря" з приводу виплати компенсацій за колишнього гравця "гірників" завершилася на користь українського клубу. УЄФА зобов'язав лондонців заплатити за перехід Манора Соломона.
"Шахтар" вже отримав компенсацію за півзахисника, повідомляє Fotospor.
Більшість легіонерів "Шахтаря" скористалася спеціальним правилом ФІФА і залишила донецький клуб після початку повномасштабної війни в Україні. З такою самою ситуацією зіткнулися й інші клуби УПЛ. Згодом колишні гравці українських команд підписали контракт із закордонними клубами, яким не довелося платити за ці трансфери.
"Шахтар" досяг мети
"Гірники" довгі місяці вели суперечки з УЄФА щодо компенсацій за своїх колишніх футболістів. І донецький клуб вже має першу виграну справу.
"Шахтар" отримав компенсацію від "Тоттенгема" за ізраїльського півзахисника Манора Соломона, який підписав контракт із "шпорами" влітку 2023 року. Згідно з рішенням ФІФА, лондонці заплатили "гірникам" 6,5 млн євро за 24-річного футболіста.
Тепер "Шахтар" хоче отримати компенсацію за інших футболістів, які покинули клуб. Наприклад, "гірники" оцінили бразильця Тете, який виступає за турецький "Галатасарай", у 150 млн євро.
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