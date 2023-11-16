Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар добився від Тоттенгема виплати грошей за свого футболіста arrow

Шахтар добився від Тоттенгема виплати грошей за свого футболіста

16 листопада 2023 08:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар добився від Тоттенгема виплати грошей за свого футболіста
Манор Соломон святкує перемогу. Фото: instagram.com/manorsolomon/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Суперечка англійського "Тоттенгема" та донецького "Шахтаря" з приводу виплати компенсацій за колишнього гравця "гірників" завершилася на користь українського клубу. УЄФА зобов'язав лондонців заплатити за перехід Манора Соломона.

"Шахтар" вже отримав компенсацію за півзахисника, повідомляє Fotospor.

Читайте також:

Більшість легіонерів "Шахтаря" скористалася спеціальним правилом ФІФА і залишила донецький клуб після початку повномасштабної війни в Україні. З такою самою ситуацією зіткнулися й інші клуби УПЛ. Згодом колишні гравці українських команд підписали контракт із закордонними клубами, яким не довелося платити за ці трансфери.

Манор Соломон
Манор Соломон в англійській Прем'єр-лізі. Фото: instagram.com/manorsolomon/

"Шахтар" досяг мети

"Гірники" довгі місяці вели суперечки з УЄФА щодо компенсацій за своїх колишніх футболістів. І донецький клуб вже має першу виграну справу.

"Шахтар" отримав компенсацію від "Тоттенгема" за ізраїльського півзахисника Манора Соломона, який підписав контракт із "шпорами" влітку 2023 року. Згідно з рішенням ФІФА, лондонці заплатили "гірникам" 6,5 млн євро за 24-річного футболіста.

Тепер "Шахтар" хоче отримати компенсацію за інших футболістів, які покинули клуб. Наприклад, "гірники" оцінили бразильця Тете, який виступає за турецький "Галатасарай", у 150 млн євро.

Нагадаємо, "Реал" обрав двох кандидатів на позицію головного тренера команди. 

"Реал" запропонує Луніну новий контракт, але є важливий нюанс. 

Світоліна розповіла, які зірки тенісу найбільше допомагали Україні. 

Мудрик може перейти у відомий французький клуб за однієї умови. 

Ноєр одружився з відомою спортсменкою, яка набагато молодша за нього. 

Циганкова сватають до Англії — про яку команду йдеться.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі