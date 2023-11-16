Шахтар добився від Тоттенгема виплати грошей за свого футболіста

Манор Соломон святкує перемогу. Фото: instagram.com/manorsolomon/

Суперечка англійського "Тоттенгема" та донецького "Шахтаря" з приводу виплати компенсацій за колишнього гравця "гірників" завершилася на користь українського клубу. УЄФА зобов'язав лондонців заплатити за перехід Манора Соломона.

"Шахтар" вже отримав компенсацію за півзахисника, повідомляє Fotospor.

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Більшість легіонерів "Шахтаря" скористалася спеціальним правилом ФІФА і залишила донецький клуб після початку повномасштабної війни в Україні. З такою самою ситуацією зіткнулися й інші клуби УПЛ. Згодом колишні гравці українських команд підписали контракт із закордонними клубами, яким не довелося платити за ці трансфери.

Манор Соломон в англійській Прем'єр-лізі. Фото: instagram.com/manorsolomon/

"Шахтар" досяг мети

"Гірники" довгі місяці вели суперечки з УЄФА щодо компенсацій за своїх колишніх футболістів. І донецький клуб вже має першу виграну справу.

"Шахтар" отримав компенсацію від "Тоттенгема" за ізраїльського півзахисника Манора Соломона, який підписав контракт із "шпорами" влітку 2023 року. Згідно з рішенням ФІФА, лондонці заплатили "гірникам" 6,5 млн євро за 24-річного футболіста.

Тепер "Шахтар" хоче отримати компенсацію за інших футболістів, які покинули клуб. Наприклад, "гірники" оцінили бразильця Тете, який виступає за турецький "Галатасарай", у 150 млн євро.

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