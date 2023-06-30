"Шахтер" будет играть в чемпионате России, но есть нюанс

Стадион в Донецке "Донбас Арена". Фото: Google

Донецкий "Шахтер" могут допустить к участию в чемпионате России по футболу. Речь идет не о действующих чемпионах Украины, а о команде, созданной в Донецке на основе легендарного клуба.

Россияне продолжают спонсировать клуб из так называемой "ДНР" и готовы использовать его в целях пропаганды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Риа Спорт".

Читайте также:

Министерство спорта России получило указание разработать план развития футбольного клуба "Шахтёр". В ближайшем будущем такая команда должна быть допущена к соревнованиям под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

Тренер команды Игорь Король. Фото: Google

Что из себя представляет "Шахтер" из "ДНР"?

Практически сразу после того, как донецкий "Шахтер" был вынужден покинуть родной город и переехать в столицу Украины, в так называемой "ДНР" создали "аналог" команды. Дети из непризнанной "республики", не пожелавшие уехать из Донецка и других временно оккупированных городов области, получили возможность заниматься футболом.

С 2017 года "Шахтер" из "ДНР" тренирует бывший украинский футболист Игорь Король. Коллаборант родился в 1971 году в Донецке и помимо местного "Металлурга" поиграл во многих других командах Украины от Хмельницкого до Тернополя. Интересно, что в его карьере была всего одна российская команда — "Балтика" из Калининграда.

Последние полтора года футболисты "Шахтера" из "ДНР" живут и выступают в Ростове. Они принимают участие в областных соревнованиях.

Напомним, что Виктор Цыганков стал главной трансферной целью известного клуба.

Форвард Роман Яремчук сменит "Брюгге" на известный клуб: идут переговоры.

Жена Зинченко показала круглый животик: когда пополнения в семье.

Роналду "назначил" в "Аль-Наср" бывшего тренера "Шахтера".

Мудрика навестили врачи из "Челси": сыграет ли Михаил в 1/4 Евро-2023.

"Динамо" переедет из Киева в Одессу: что известно.