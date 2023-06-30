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"Шахтер" будет играть в чемпионате России, но есть нюанс

30 июня 2023 17:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" будет играть в чемпионате России, но есть нюанс
Стадион в Донецке "Донбас Арена". Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" могут допустить к участию в чемпионате России по футболу. Речь идет не о действующих чемпионах Украины, а о команде, созданной в Донецке на основе легендарного клуба. 

Россияне продолжают спонсировать клуб из так называемой "ДНР" и готовы использовать его в целях пропаганды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Риа Спорт". 

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Министерство спорта России получило указание разработать план развития футбольного клуба "Шахтёр". В ближайшем будущем такая команда должна быть допущена к соревнованиям под эгидой Российского футбольного союза (РФС). 

Игорь Король
Тренер команды Игорь Король. Фото: Google

Что из себя представляет "Шахтер" из "ДНР"?

Практически сразу после того, как донецкий "Шахтер" был вынужден покинуть родной город и переехать в столицу Украины, в так называемой "ДНР" создали "аналог" команды. Дети из непризнанной "республики", не пожелавшие уехать из Донецка и других временно оккупированных городов области, получили возможность заниматься футболом. 

С 2017 года "Шахтер" из "ДНР" тренирует бывший украинский футболист Игорь Король. Коллаборант родился в 1971 году в Донецке и помимо местного "Металлурга" поиграл во многих других командах Украины от Хмельницкого до Тернополя. Интересно, что в его карьере была всего одна российская команда — "Балтика" из Калининграда. 

Последние полтора года футболисты "Шахтера" из "ДНР" живут и выступают в Ростове. Они принимают участие в областных соревнованиях. 

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