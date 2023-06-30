"Шахтар" гратиме у чемпіонаті Росії, але є нюанс

Стадіон у Донецьку "Донбас Арена". Фото: Google

Донецький "Шахтар" можуть допустити до участі у чемпіонаті Росії з футболу. Йдеться не про чинних чемпіонів України, а про команду, створену в Донецьку на основі легендарного клубу.

Росіяни продовжують спонсорувати клуб із так званої "ДНР" і готові використати його з метою пропаганди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Ріа Спорт".

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Міністерство спорту Росії отримало вказівку розробити план розвитку футбольного клубу "Шахтар". Найближчим часом така команда має бути допущена до змагань під егідою Російського футбольного союзу (РФС).

Тренер команди Ігор Король. Фото: Google

Що являє собою "Шахтар" з "ДНР"?

Практично одразу після того, як донецький "Шахтар" був змушений залишити рідне місто та переїхати до столиці України, у так званій "ДНР" створили "аналог" команди. Діти з невизнаної "республіки", які не захотіли виїхати з Донецька та інших тимчасово окупованих міст області, отримали можливість займатися футболом.

З 2017 року "Шахтар" із "ДНР" тренує колишній український футболіст Ігор Король. Колаборант народився 1971 року в Донецьку та окрім місцевого "Металурга" пограв у багатьох інших командах України від Хмельницького до Тернополя. Цікаво, що в його кар'єрі була лише одна російська команда — "Балтика" з Калінінграда.

Останні півтора року футболісти "Шахтаря" із "ДНР" живуть і виступають у Ростові. Вони беруть участь в обласних змаганнях.

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