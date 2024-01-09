Шахтер может потерять основного футболиста, которого купил летом

Защитник "Шахтера" Иракли Азаров. Фото: ФК Шахтер

Донецкому "Шахтеру" вскоре придется снова искать игрока на позицию левого защитника. Нынешний основной игрок Иракли Азаров хочет идти на повышение.

Об этом сообщил его агент Мамука Джугели, слова которого привел портал Sport del Sud.

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Отметим, что в августе прошлого года Азаров "Шахтер" купил у "Црвены Звезды" за 3 млн евро. Сейчас авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 3,5 млн евро.

Куда готовят переход Азарова

По словам Джугели, он на текущий момент работает над переходом своего клиента в итальянские клубы. Мамука уже рекламировал своего подопечного перед руководством "Наполи" и "Ювентуса".

"Мы работаем, чтобы Иракли перешел в большую команду. Через некоторое время он перейдет в топовый клуб. Я вижу его будущее в лучших командах и лучших лигах.

Не могу скрыть, что я схожу с ума от него. Я говорил об этом с президентом "Наполи" Де Лаурентисом, с "Ювентусом" и другими, но это не был конкретный разговор по трансферу", — сказал агент.

21-летний игрок сборной Грузии в текущем сезоне в 17 матчах за "Шахтер" и сделал два асиста.

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