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Шахтар може втратити основного футболіста, якого купив улітку

9 січня 2024 23:17
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар може втратити основного футболіста, якого купив улітку
Захисник "Шахтаря" Іраклі Азаров. Фото: ФК Шахтар
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецькому "Шахтарю" незабаром доведеться знову шукати гравця на позицію лівого захисника. Цьогорічний основний гравець Іраклі Азаров хоче йти на підвищення.

Про це повідомив його агент Мамука Джуґелі, слова якого навів портал Sport del Sud.

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Зазначимо, що у серпні минулого року Азарова "Шахтар" купив у "Црвени Звєзди" за 3 млн євро. Зараз авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 3,5 млн євро.

Куди готують перехід Азарова

За словами Джугелі, він зараз працює над переходом свого клієнта в італійські клуби. Мамука вже рекламував свого підопічного перед керівництвом "Наполі" та "Ювентуса".

"Ми працюємо, щоб Іраклі перейшов у велику команду. Через деякий час він перейде до топового клубу. Я бачу його майбутнє у найкращих командах та найкращих лігах.

Не можу приховати, що я божеволію від нього. Я говорив про це з президентом "Наполі" Де Лаурентісом, з "Ювентусом" та іншими, але це не була конкретна розмова щодо трансферу", — сказав агент.

21-річний гравець збірної Грузії в поточному сезоні в 17 матчах за "Шахтар" зробив два асисти.

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