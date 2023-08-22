"Шахтер" объявил о подписании защитника из чемпионата Сербии

Иракли Азаров. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" не лучшим образом начал чемпионат Украины — 6 очков после четырех матчей. Одной из проблемных позиций была позиция левого защитника.

Поэтому в клубе оформили трансфер 21-летнего левого защитника молодежной сборной Грузии Иракли Азарова, сообщила пресс-служба "Шахтера".

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Второй грузин в команде

"Шахтер" оформил трансфер Азарова из сербской "Црвены Звезды". По сумме трансфера и зарплате игрока информации пока нет.

Контракт футболиста продлится до лета 2028 года.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 21-летнего игрока в 1,5 млн евро. Его стоимость поднялась на полмиллиона благодаря хорошему выступлению на чемпионате Европы-2023 среди молодежных команд U-21. Грузия на этом турнире добралась до четвертьфинала.

В прошлом сезоне Азаров стал чемпионом Сербии. Тогда он за команду провел 26 матчей и отдал три ассиста. До "Црвены Звезды" Азаров играл за "Динамо" Тбилиси, с которым становился чемпионом Грузии. Затем в 2021-м году он перешел в "Динамо" Батуми .

Отметим, что в "Шахтере" играет грузинский правый защитник Георгий Гочолеишвили.

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