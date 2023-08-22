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"Шахтар" оголосив про підписання захисника із чемпіонату Сербії

22 серпня 2023 14:55
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтар" оголосив про підписання захисника із чемпіонату Сербії
Іраклі Азаров. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" не найкраще розпочав чемпіонат України — 6 очок після чотирьох матчів. Однією із проблемних позицій була позиція лівого захисника.

Тож у клубі оформили трансфер 21-річного лівого захисника молодіжної збірної Грузії Іраклі Азарова, повідомила пресслужба "Шахтаря".

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Раніше "гірники" підписали лівих вінгерів Невертона та Егіналдо з Бразилії, центрального захисника з Ізраїлю Става Лемкіна, опорного півзахисника з Еквадору Деніла Кастільйо, бразильського лівого захисника Педріньйо та ветерана українського футболу Дмитра Чигринського.

Другий грузин у команді

"Шахтар" оформив трансфер Азарова із сербської "Црвени Звєзди". Про суму трансферу та зарплати гравця інформації поки що немає.

Контракт футболіста триватиме до літа 2028 року.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 21-річного гравця в 1,5 млн євро. Його вартість піднялася на пів мільйона завдяки гарному виступу на чемпіонаті Європи-2023 серед молодіжних команд U-21. Грузія на цьому турнірі дісталася чвертьфіналу.

Минулого сезону Азаров став чемпіоном Сербії. Тоді він за команду провів 26 матчів і віддав три асисти. До "Црвени Зірки" Азаров грав за "Динамо" Тбілісі, з яким ставав чемпіоном Грузії. Потім у 2021-му році він перейшов до "Динамо" Батумі.

Зазначимо, що у "Шахтарі" грає грузинський правий захисник Георгій Гочолеішвілі.

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