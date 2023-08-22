У "Шахтарі" через тренування Леувена травмувався основний форвард

"Шахтар" із Траоре перед матчем із "Олександрією". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" після старту нового сезону УПЛ зіграв чотири матчі та у двох не переміг. До того ж клуб втратив основного форварда.

Про це в YouTube повідомив блогер і коментатор Віктор Вацко.

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Зазначимо, що влітку на посаді головного тренера донецького "Шахтаря" нідерландець Патрік Ван Леувен замінив хорвата Ігора Йовічевича, який привів команду до золотих медалей чемпіонату минулого сезону.

"Шахтар" дуже важко увійшов у сезон

За інформацією джерела, форвард Ласіна Траоре на тренуванні зазнав травми, через яку він пропустить тривалий період. Вацко пов'язує цей епізод із серйозними навантаженнями, які дає футболістам Ван Леувен.

Щодо термінів відновлення, джерело вказує на кілька місяців.

"Серйозну травму знову отримав Траоре, який на кілька місяців випав. З того, що я знаю, "Шахтар" зараз грає під дуже серйозними навантаженнями. Після Мірчі Луческу жоден інший тренер не пропонував футболістам таких навантажень у тренувальному процесі", — сказав Вацко.

Цього сезону Траоре забив два м'ячі у трьох матчах. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 7 млн євро.

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