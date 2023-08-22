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В "Шахтере" из-за тренировок Леувена травмировался основной форвард

22 августа 2023 13:26
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Агабекян Карен
редактор
В "Шахтере" из-за тренировок Леувена травмировался основной форвард
"Шахтер" с Траоре перед матчем с "Александрией". Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" после старта нового сезона УПЛ сыграл четыре матча и в двух не победил. К тому же клуб потерял основного форварда.

Об этом в YouTube сообщил блогер и комментатор Виктор Вацко.

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Отметим, что летом на должности главного тренера донецкого "Шахтера" нидерландец Патрик Ван Леувен заменил хорвата Игора Йовичевича, который привел команду к золотым медалям чемпионата в прошлом сезоне.

"Шахтер" очень тяжело вошел в сезон

По информации источника, форвард Ласина Траоре на тренировке получил травму, из-за которой он пропустит длительный период. Вацко связывает этот эпизод с серьезными нагрузками, которые дает футболистам Ван Леувен.

Относительно сроков восстановления источник указывает на несколько месяцев.

"Серьезную травму снова получил Траоре, на несколько месяцев выпавший. Из-за того, что я знаю, "Шахтер" сейчас играет под очень серьезными нагрузками. После Мирчи Луческу ни один другой тренер не предлагал футболистам такие нагрузки в тренировочном процессе", — сказал Вацко.

В нынешнем сезоне Траоре забил два мяча в трех матчах. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 7 млн евро.

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