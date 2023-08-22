"Шахтер" за новичка заплатил в 10 раз больше, чем год назад за него отдал сербский гранд

Иракли Азаров. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" усилил свой левый фланг защиты, который пока не может похвалиться надежностью. К тому же, претензии к левым защитникам связаны с их недостаточной игрой на атаку.

Поэтому в клубе оформили трансфер талантливого грузинского защитника Иракли Азарова, сообщил портал espreso.co.rs.

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В 2022-м году "Црвена Звезда" купила Азарова у "Динамо" Батуми за 300 тысяч евро. Сербские источники утверждают, что "Шахтер" заплатил за грузина 3 млн евро.

"Шахтер" заплатил клубу, активно сотрудничающему с Россией и спонсируемому "Газпромом" после начала полномасштабного вторжения. Также команда посещала летом скандальный турнир в Санкт-Петербурге.

Отметим, что Азаров подписал контракт на пять лет — до лета 2028 года.

Азаров играет за национальную сборную Грузии, но засверкал и стал интересен европейским клубам после выступления на молодежном чемпионате Европы U-21. Команда с Иракли и другим футболистом донецкого "Шахтера" Георгием Гочолеишвили дошел до четвертьфинала.

В прошлом сезоне Азаров стал чемпионом Сербии. Тогда он за команду провел 26 матчей и отдал три ассиста. До "Црвены Звезды" Азаров играл за "Динамо" Тбилиси, с которым становился чемпионом Грузии. Затем в 2021-м году он перешел в "Динамо" Батуми.

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