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"Шахтер" за новичка заплатил в 10 раз больше, чем год назад за него отдал сербский гранд

22 августа 2023 16:55
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" за новичка заплатил в 10 раз больше, чем год назад за него отдал сербский гранд
Иракли Азаров. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" усилил свой левый фланг защиты, который пока не может похвалиться надежностью. К тому же, претензии к левым защитникам связаны с их недостаточной игрой на атаку.

Поэтому в клубе оформили трансфер талантливого грузинского защитника Иракли Азарова, сообщил портал espreso.co.rs.

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"Шахтер" повысил ценник на грузина

В 2022-м году "Црвена Звезда" купила Азарова у "Динамо" Батуми за 300 тысяч евро. Сербские источники утверждают, что "Шахтер" заплатил за грузина 3 млн евро.

"Шахтер" заплатил клубу, активно сотрудничающему с Россией и спонсируемому "Газпромом" после начала полномасштабного вторжения. Также команда посещала летом скандальный турнир в Санкт-Петербурге.

Отметим, что Азаров подписал контракт на пять лет — до лета 2028 года.

Азаров играет за национальную сборную Грузии, но засверкал и стал интересен европейским клубам после выступления на молодежном чемпионате Европы U-21. Команда с Иракли и другим футболистом донецкого "Шахтера" Георгием Гочолеишвили дошел до четвертьфинала.

В прошлом сезоне Азаров стал чемпионом Сербии. Тогда он за команду провел 26 матчей и отдал три ассиста. До "Црвены Звезды" Азаров играл за "Динамо" Тбилиси, с которым становился чемпионом Грузии. Затем в 2021-м году он перешел в "Динамо" Батуми.

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