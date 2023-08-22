"Шахтар" за новачка заплатив у 10 разів більше, ніж рік тому за нього віддав сербський гранд

Іраклі Азаров. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" посилив свій лівий фланг захисту, який поки що не може похвалитися надійністю. До того ж претензії до лівих захисників пов'язані з їхньою недостатньою грою на атаку.

Тому у клубі оформили трансфер талановитого грузинського захисника Іраклі Азарова, повідомив портал espreso.co.rs.

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"Шахтар" підвищив цінник на грузина

2022-го року "Црвена Звєзда" купила Азарова у "Динамо" Батумі за 300 тисяч євро. Сербські джерела стверджують, що "Шахтар" заплатив за грузина 3 млн євро.

"Шахтар" заплатив клубу, який активно співпрацює з Росією та спонсорується "Газпромом" й після початку повномасштабного вторгнення. Також команда відвідувала влітку скандальний турнір в Санкт-Петербурзі.

Зазначимо, що Азаров підписав контракт на п'ять років — до літа 2028 року.

Азаров грає за національну збірну Грузії, але засяяв і став цікавим європейським клубам після виступу на молодіжному чемпіонаті Європи U-21. Команда з Іраклі та іншим футболістом донецького "Шахтаря" Георгієм Гочолеішвілі дійшов до чвертьфіналу.

Минулого сезону Азаров став чемпіоном Сербії. Тоді він за команду провів 26 матчів і віддав три асисти. До "Црвени Звєзди" Азаров грав за "Динамо" Тбілісі, з яким ставав чемпіоном Грузії. Потім у 2021-му році він перейшов до "Динамо" Батумі.

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