Шахтер заплатит за новичка из Бразилии восьмизначную сумму в евро, — авторитетный источник

Игрок "Палмейраса" Кевин. Фото: "Палмейрас"

Донецкий "Шахтер" вскоре объявит о трансфере бразильского вингера Кевина. Сторонам осталось подписать контракт.

Информацию о трансфере подтвердил авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

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🟠🇧🇷 Shakhtar Donetsk completed deal for Kevin joining from Palmeiras on €15m fee, top move for Ukrainian side now sealed.



Five year contract, agreement sealed by Paulo Pitombeira/Talents Sports. https://t.co/dAxM6jE11P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2024

Сколько же заплатят за Кевина

По информации Романо, бразильский "Палмейрас" заработает за своего резервного 21-летнего футболиста 15 млн евро.

Несмотря на наличие таланта Кевин не является основным игроком в своем клубе. Поэтому авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает его лишь в 4 млн евро.

Источник отметил, что футболист подпишет пятилетний контракт. На текущий момент в клубе ждут прибытия новичка на тренировочный сбор "горняков" в Турцию.

Также в клубе отметили, что контракт уже согласован с футболистами и его агентами.

Основной позицией Кевина является место левого вингера. На этой же позиции у горняков играют Эгиналдо, Невертон, Дмитрий Топалов, Дмитрий Крыськив, Иван Петряк и Хусрав Тоиров. При этом новичек может сыграть правым вингером и оттянутым форвардом.

Отметим, что Кевин за свою карьеру провел за "Палмейрас" 11 матчей, в которых забил один мяч.

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