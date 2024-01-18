Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шахтер заплатит за новичка из Бразилии восьмизначную сумму в евро, — авторитетный источник arrow

Шахтер заплатит за новичка из Бразилии восьмизначную сумму в евро, — авторитетный источник

18 января 2024 21:21
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шахтер заплатит за новичка из Бразилии восьмизначную сумму в евро, — авторитетный источник
Игрок "Палмейраса" Кевин. Фото: "Палмейрас"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" вскоре объявит о трансфере бразильского вингера Кевина. Сторонам осталось подписать контракт.

Информацию о трансфере подтвердил авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Читайте также:

Сколько же заплатят за Кевина

По информации Романо, бразильский "Палмейрас" заработает за своего резервного 21-летнего футболиста 15 млн евро.

Несмотря на наличие таланта Кевин не является основным игроком в своем клубе. Поэтому авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает его лишь в 4 млн евро.

Источник отметил, что футболист подпишет пятилетний контракт. На текущий момент в клубе ждут прибытия новичка на тренировочный сбор "горняков" в Турцию.

Также в клубе отметили, что контракт уже согласован с футболистами и его агентами.

Основной позицией Кевина является место левого вингера. На этой же позиции у горняков играют Эгиналдо, Невертон, Дмитрий Топалов, Дмитрий Крыськив, Иван Петряк и Хусрав Тоиров. При этом новичек может сыграть правым вингером и оттянутым форвардом.

Отметим, что Кевин за свою карьеру провел за "Палмейрас" 11 матчей, в которых забил один мяч.

Напомним, Судаков остается — "Шахтер" продаст другого полузащитника

Милевский высказался об обыске в своем доме.

Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино. 

"Арсенал" хочет заменить Зинченко звездным футболистом.

"Динамо" может вернуть одного из своих звездных легионеров

"Динамо" купит защитника из Европы в конкуренцию к Попову и Дячуку.

футбол
ФК Шахтер
Футбол трансферы
Палмейрас
Кевин (футболист)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме