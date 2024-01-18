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Шахтар заплатить за новачка з Бразилії восьмизначну суму в євро, — авторитетне джерело

18 січня 2024 21:21
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар заплатить за новачка з Бразилії восьмизначну суму в євро, — авторитетне джерело
Гравець "Палмейраса" Кевін. Фото: "Палмейрас"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" незабаром оголосить про трансфер бразильського вінгера Кевіна. Сторонам лишилося підписати контракт.

Інформацію про трансфер підтвердив авторитетний італійський інсайдер Фабріціо Романо.

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Скільки ж заплатять за Кевіна

За інформацією Романо, бразильський "Палмейрас" заробить за свого резервного 21-річного футболіста 15 млн євро.

Попри наявності таланту, Кевін не є основним гравцем у своєму клубі. Тому авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює його лише у 4 млн євро.

Джерело зазначило, що футболіст підпише п'ятирічний контракт. На цю мить у клубі чекають прибуття новачка на тренувальний збір "гірників" до Туреччини.

Також у клубі зазначили, що контракт уже погоджений із футболістом та його агентами.

Основною позицією Кевіна є місце лівого вінгера. На цій же позиції у гірників грають Егіналдо, Невертон, Дмитро Топалов, Дмитро Криськів, Іван Петряк та Хусрав Тоіров. При цьому новачок може зіграти правим вінгером та відтягнутим форвардом.

Зазначимо, що Кевін за свою кар'єру провів за "Палмейрас" 11 матчів, у яких забив один м'яч.

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футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Палмейрас
Кевін (футболіст)

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