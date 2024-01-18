Шахтар заплатить за новачка з Бразилії восьмизначну суму в євро, — авторитетне джерело

Гравець "Палмейраса" Кевін. Фото: "Палмейрас"

Донецький "Шахтар" незабаром оголосить про трансфер бразильського вінгера Кевіна. Сторонам лишилося підписати контракт.

Інформацію про трансфер підтвердив авторитетний італійський інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:

🟠🇧🇷 Shakhtar Donetsk здійснив бізнес для Kevin joining з Palmeiras на € 15m, top move для Української сторони тепер сідали.



П'ять років контракт, закріпленість підпорядкована Paulo Pitombeira/Talents Sports. https://t.co/dAxM6jE11P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2024

Скільки ж заплатять за Кевіна

За інформацією Романо, бразильський "Палмейрас" заробить за свого резервного 21-річного футболіста 15 млн євро.

Попри наявності таланту, Кевін не є основним гравцем у своєму клубі. Тому авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює його лише у 4 млн євро.

Джерело зазначило, що футболіст підпише п'ятирічний контракт. На цю мить у клубі чекають прибуття новачка на тренувальний збір "гірників" до Туреччини.

Також у клубі зазначили, що контракт уже погоджений із футболістом та його агентами.

Основною позицією Кевіна є місце лівого вінгера. На цій же позиції у гірників грають Егіналдо, Невертон, Дмитро Топалов, Дмитро Криськів, Іван Петряк та Хусрав Тоіров. При цьому новачок може зіграти правим вінгером та відтягнутим форвардом.

Зазначимо, що Кевін за свою кар'єру провів за "Палмейрас" 11 матчів, у яких забив один м'яч.

Нагадаємо, Судаков залишається - "Шахтар" продасть іншого півзахисника.

Мілевський висловився про обшук у своєму будинку.

Мудрік піде з "Челсі" слідом за Почеттіно.

"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом.

"Динамо" може повернути одного зі своїх зіркових легіонерів.

"Динамо" купить захисника з Європи в конкуренцію до Попова та Дячука.