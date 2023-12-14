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Шахтер предложил 10 млн евро за бразильского футболиста

14 декабря 2023 13:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер предложил 10 млн евро за бразильского футболиста
Вингер "Палмейраса" Кевин. Фото: "Палмейрас"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" готовится к зимнему трансферному окну. В числе возможных целей клуба значится бразильский футболист.

Об этом сообщил бразильский источник Bolavip Brasil.

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Донецкому клубу интересен 20-летний вингер "Палмейраса" Кевин, которого они ранее уже пытались подписать.

Бразильские источники утверждают, что "горняки" сделали предложение в 10 млн евро за футболиста. Из этой суммы семь миллионов евро — гарантированный платеж, и три миллиона долларов — бонусы.

Отмечается, что руководство "Палмейраса" не хочет продавать футболиста за сумму менее 15 млн евро.

Кевин же не горит желанием переезжать в Украину и надеется в следующее летнее межсезонье получить предложение из топовых европейских чемпионатов. Также бразильские СМИ утверждают, что футболист нужен французскому "Лиону".

Однако, "Палмейресу" стоит задуматься над предложением "Шахтера", поскольку Кевин был звездой в молодежном чемпионате. Во взрослой команде он выходил на замену в конце матчей и в девяти матчах результативными действиями не отличался. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 4 млн евро.

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