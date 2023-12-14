Шахтер предложил 10 млн евро за бразильского футболиста
Донецкий "Шахтер" готовится к зимнему трансферному окну. В числе возможных целей клуба значится бразильский футболист.
Об этом сообщил бразильский источник Bolavip Brasil.
"Шахтер" вернулся к Кевину
Донецкому клубу интересен 20-летний вингер "Палмейраса" Кевин, которого они ранее уже пытались подписать.
Бразильские источники утверждают, что "горняки" сделали предложение в 10 млн евро за футболиста. Из этой суммы семь миллионов евро — гарантированный платеж, и три миллиона долларов — бонусы.
Отмечается, что руководство "Палмейраса" не хочет продавать футболиста за сумму менее 15 млн евро.
Кевин же не горит желанием переезжать в Украину и надеется в следующее летнее межсезонье получить предложение из топовых европейских чемпионатов. Также бразильские СМИ утверждают, что футболист нужен французскому "Лиону".
Однако, "Палмейресу" стоит задуматься над предложением "Шахтера", поскольку Кевин был звездой в молодежном чемпионате. Во взрослой команде он выходил на замену в конце матчей и в девяти матчах результативными действиями не отличался. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 4 млн евро.
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