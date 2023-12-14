Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар запропонував 10 млн євро за бразильського футболіста arrow

Шахтар запропонував 10 млн євро за бразильського футболіста

14 грудня 2023 13:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар запропонував 10 млн євро за бразильського футболіста
Вінгер "Палмейраса" Кевін. Фото: "Палмейрас"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" готується до трансферного зимового вікна. Серед можливих цілей клубу є бразильський футболіст.

Про це повідомило бразильське джерело Bolavip Brasil.

Читайте також:

"Шахтар" повернувся до Кевіна

Донецькому клубу цікавий 20-річний вінгер "Палмейраса" Кевін, якого вони раніше намагалися підписати.

Бразильські джерела стверджують, що "гірники" зробили пропозицію в 10 млн євро за футболіста. З цієї суми сім мільйонів євро — гарантований платіж і три мільйони євро — бонуси.

Зазначається, що керівництво "Палмейрасу" не хоче продавати футболіста за суму менш ніж 15 млн євро.

Кевін не горить бажанням переїжджати в Україну і сподівається наступного літнього міжсезоння отримати пропозицію з топових європейських чемпіонатів. Також бразильські ЗМІ стверджують, що футболіст потрібний французькому "Ліону".

Проте, "Палмейресу" варто замислитися над пропозицією "Шахтаря", оскільки Кевін був зіркою у молодіжному чемпіонаті. У дорослій команді він виходив на заміну наприкінці матчів і у дев'яти матчах результативними діями не вирізнявся. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 4 млн євро.

Нагадаємо, УЄФА знову покарала збірну України за расизм уболівальників.

"Барселона" вкраде тренера у Циганкова та Довбика.

Мауріс Почеттіно розлютився на Мудрика — відома причина.

Карім Бензема перевершив досягнення Мессі та Роналду.

Джерело стверджує, що у Віктора Циганкова у "Жироні" є клаусула.

Футболіст "Динамо" увійшов до списку найшвидших гравців світу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі