Шахтар запропонував 10 млн євро за бразильського футболіста

Вінгер "Палмейраса" Кевін. Фото: "Палмейрас"

Донецький "Шахтар" готується до трансферного зимового вікна. Серед можливих цілей клубу є бразильський футболіст.

Про це повідомило бразильське джерело Bolavip Brasil.

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Донецькому клубу цікавий 20-річний вінгер "Палмейраса" Кевін, якого вони раніше намагалися підписати.

Бразильські джерела стверджують, що "гірники" зробили пропозицію в 10 млн євро за футболіста. З цієї суми сім мільйонів євро — гарантований платіж і три мільйони євро — бонуси.

Зазначається, що керівництво "Палмейрасу" не хоче продавати футболіста за суму менш ніж 15 млн євро.

Кевін не горить бажанням переїжджати в Україну і сподівається наступного літнього міжсезоння отримати пропозицію з топових європейських чемпіонатів. Також бразильські ЗМІ стверджують, що футболіст потрібний французькому "Ліону".

Проте, "Палмейресу" варто замислитися над пропозицією "Шахтаря", оскільки Кевін був зіркою у молодіжному чемпіонаті. У дорослій команді він виходив на заміну наприкінці матчів і у дев'яти матчах результативними діями не вирізнявся. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 4 млн євро.

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