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Шацких рассказал, когда Цыганков и Довбик уйдут из Жироны

30 января 2024 17:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шацких рассказал, когда Цыганков и Довбик уйдут из Жироны
Артем Довбик перед матчем "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких прокомментировал успехи Виктора Цыганкова и Артема Довбика в "Жироне". Тренер "Пахтакора" уверен, что украинцы недолго будут выступать в каталонской команде.

Довбик и Цыганков смогут попробовать силы в более амбициозном клубе, сообщил Шацких в интервью "Трибуне". 

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Максим Шацких отметил высокий уровень психологической подготовки нового поколения украинских футболистов. По мнению 45-летнего тренера, это позволяет им быстро адаптироваться в зарубежных чемпионатах. Талант и трудолюбие давно стали фирменными качествами украинских спортсменов, но теперь они готовы к любым вызовам в своих карьерах. 

Максим Шацких
Максим Шацких во время работы в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Трансфер Цыганкова и Довбика 

В качестве примера Максим Шацких вспомнил украинских легионеров "Жироны". Артем Довбик и Виктор Цыганков стали одними из лидеров каталонской команды. Однако в случае экс-игроков "Динамо" и "Днепра-1" не обошлось и без везения. 

Цыганков и Довбик попали в команду к тренеру, который знает, как развить сильные стороны своих подопечных. Мичел Санчес вывел "Жирону" на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Шацких считает, что это заслуженный результат работы наставника. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

По мнению Максима Шацких, украинские легионеры "Жироны" совсем скоро сменят клуб. Они находятся в расцвете силы и могли бы усилить многие европейские команды. Не исключено, что трансферы Цыганкова и Довбика состоится уже ближайшим летом. 

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спорт
футбол
Артем Довбик
Виктор Цыганков
Жирона

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