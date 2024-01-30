Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шацьких розповів, коли Циганков і Довбик підуть із Жирони arrow

Шацьких розповів, коли Циганков і Довбик підуть із Жирони

30 січня 2024 17:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шацьких розповів, коли Циганков і Довбик підуть із Жирони
Артем Довбик перед матчем "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард київського "Динамо" Максим Шацьких прокоментував успіхи Віктора Циганкова та Артема Довбика у "Жироні". Тренер "Пахтакора" впевнений, що українці недовго виступатимуть у каталонській команді.

Довбик та Циганков зможуть спробувати сили у більш амбітному клубі, повідомив Шацьких в інтерв'ю "Трибуні".

Читайте також:

Максим Шацьких наголосив на високому рівні психологічної підготовки нового покоління українських футболістів. На думку 45-річного тренера, це дозволяє їм швидко адаптуватись у зарубіжних чемпіонатах. Талант та працьовитість давно стали фірмовими якостями українських спортсменів, але тепер вони готові до будь-яких викликів у своїх кар'єрах.

Максим Шацьких
Максим Шацьких під час роботи у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Трансфер Циганкова та Довбика

Як приклад Максим Шацьких згадав українських легіонерів "Жирони". Артем Довбик та Віктор Циганков стали одними з лідерів каталонської команди. Однак у разі ексгравців "Динамо" та "Дніпра-1" не обійшлося і без везіння.

Циганков та Довбик потрапили до команди до тренера, який знає, як розвинути сильні сторони своїх підопічних. Мічел Санчес вивів "Жирону" на перше місце у турнірній таблиці Ла-Ліги. Шацьких вважає, що це є заслуженим результатом роботи наставника.

Віктор Циганков
Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/gironafc/

На думку Максима Шацьких, українські легіонери "Жирони" незабаром змінять клуб. Вони перебувають у розквіті сили й могли б посилити багато європейських команд. Імовірно, що трансфери Циганкова та Довбика відбудеться вже найближчого літа.

Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу. 

Лунін втратить місце в основі "Реала" — відома дата повернення Куртуа. 

"Челсі" не виплатить "Шахтарю" величезні гроші за Мудрика — відома причина. 

"Реал" зробить ставку на українського голкіпера, і це не Лунін.

Мудрика запросять у відомий європейський клуб за однієї важливої умови. 

"Динамо" знайшло у Туреччині нового центрального захисника — що про нього відомо. 

спорт
футбол
Артем Довбик
Віктор Циганков
Жирона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі