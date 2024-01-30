Шацьких розповів, коли Циганков і Довбик підуть із Жирони
Колишній форвард київського "Динамо" Максим Шацьких прокоментував успіхи Віктора Циганкова та Артема Довбика у "Жироні". Тренер "Пахтакора" впевнений, що українці недовго виступатимуть у каталонській команді.
Довбик та Циганков зможуть спробувати сили у більш амбітному клубі, повідомив Шацьких в інтерв'ю "Трибуні".
Максим Шацьких наголосив на високому рівні психологічної підготовки нового покоління українських футболістів. На думку 45-річного тренера, це дозволяє їм швидко адаптуватись у зарубіжних чемпіонатах. Талант та працьовитість давно стали фірмовими якостями українських спортсменів, але тепер вони готові до будь-яких викликів у своїх кар'єрах.
Трансфер Циганкова та Довбика
Як приклад Максим Шацьких згадав українських легіонерів "Жирони". Артем Довбик та Віктор Циганков стали одними з лідерів каталонської команди. Однак у разі ексгравців "Динамо" та "Дніпра-1" не обійшлося і без везіння.
Циганков та Довбик потрапили до команди до тренера, який знає, як розвинути сильні сторони своїх підопічних. Мічел Санчес вивів "Жирону" на перше місце у турнірній таблиці Ла-Ліги. Шацьких вважає, що це є заслуженим результатом роботи наставника.
На думку Максима Шацьких, українські легіонери "Жирони" незабаром змінять клуб. Вони перебувають у розквіті сили й могли б посилити багато європейських команд. Імовірно, що трансфери Циганкова та Довбика відбудеться вже найближчого літа.
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