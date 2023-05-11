Еще чего-то не хватает: Индзаги о победе в первом полуфинале Лиги чемпионов

Cимоне Индзаги остался доволен игрой с "Миланом". Фото: Twitter/Fútbol

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу над "Миланом" со счетом 2:0 в первом матче полуфинала ЛЧ. Особенно наставник остался доволен первым таймом, когда забили Мхитарян и Джеко.

Об этом сообщает официальный сайт "Интера".

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"Я очень доволен. Мы провели отличный первый тайм. Могли забить более двух мячей, но матч все равно удался. Мы знаем, что мы впереди, что через шесть дней мы будем играть дома, но это не первый двойной бой, с которым мы столкнулись в Европе, и нам понадобятся огромные усилия, чтобы осуществить мечту.

Вчера я спрашивал о сердце и разуме, все дали прекрасные ответы, и только так можно делать такие выступления. Сейчас это правильно быть счастливыми, но мы отдаем себе отчет в том, что еще чего-то не хватает. Через 72 часа у нас будет еще один важный вызов против "Сассуоло" на чемпионат, эти матчи забирают много энергии, и нам придется оценить некоторых игроков, которые вышли с синяками, но мы подготовимся как нельзя лучше, как всегда", — сказал тренер.

Обратим внимание, что это первая победа "Интера" над "Миланом" в еврокубках. Напомним, что ответный матч состоится во вторник, 16 мая.

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