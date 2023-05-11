Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Еще чего-то не хватает: Индзаги о победе в первом полуфинале Лиги чемпионов arrow

Еще чего-то не хватает: Индзаги о победе в первом полуфинале Лиги чемпионов

11 мая 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Еще чего-то не хватает: Индзаги о победе в первом полуфинале Лиги чемпионов
Cимоне Индзаги остался доволен игрой с "Миланом". Фото: Twitter/Fútbol
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу над "Миланом" со счетом 2:0 в первом матче полуфинала ЛЧ. Особенно наставник остался доволен первым таймом, когда забили Мхитарян и Джеко.

Об этом сообщает официальный сайт "Интера".

Читайте также:

"Я очень доволен. Мы провели отличный первый тайм. Могли забить более двух мячей, но матч все равно удался. Мы знаем, что мы впереди, что через шесть дней мы будем играть дома, но это не первый двойной бой, с которым мы столкнулись в Европе, и нам понадобятся огромные усилия, чтобы осуществить мечту.

Вчера я спрашивал о сердце и разуме, все дали прекрасные ответы, и только так можно делать такие выступления. Сейчас это правильно быть счастливыми, но мы отдаем себе отчет в том, что еще чего-то не хватает. Через 72 часа у нас будет еще один важный вызов против "Сассуоло" на чемпионат, эти матчи забирают много энергии, и нам придется оценить некоторых игроков, которые вышли с синяками, но мы подготовимся как нельзя лучше, как всегда", — сказал тренер.

Обратим внимание, что это первая победа "Интера" над "Миланом" в еврокубках. Напомним, что ответный матч состоится во вторник, 16 мая.

Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду.

Мудрик, Ротань, Довбик и другие известные украинские футболисты примут участие в прощальном матче легендарного спортсмена.

Известный украинский спортсмен стал россиянином ради жизни в Крыму.

Жена Александра Усика простилась с мужем и покинула Украину.

Донецкий "Шахтер" может сменить стадион для домашних матчей в сезоне 2023/2024.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас