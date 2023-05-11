Ще чогось не вистачає: Індзагі про перемогу в першому півфіналі Ліги чемпіонів

Cімоне Індзагі залишився задоволений грою з "Міланом". Фото: Twitter/Fútbol

Головний тренер "Інтера" Сімоне Індзагі прокоментував перемогу над "Міланом" з рахунком 2:0 у першому матчі півфіналу ЛЧ. Особливо наставник залишився задоволений першим таймом, коли забили Мхітарян та Джеко.

Про це повідомляє офіційний сайт "Інтера".

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"Я дуже задоволений. Ми провели чудовий перший тайм. Могли забити понад два м'ячі, але матч все одно вдався. Ми знаємо, що ми попереду, що через шість днів ми гратимемо вдома, але це не перший подвійний бій, з яким ми зіткнулися в Європі, і нам знадобляться величезні зусилля, щоб здійснити мрію.

Вчора я запитував про серце і розум, всі дали чудові відповіді, і лише так можна робити такі виступи. Зараз це правильно бути щасливими, але ми усвідомлюємо, що ще чогось не вистачає. Через 72 години у нас буде ще один важливий виклик із "Сассуоло" на чемпіонат, ці матчі забирають багато енергії, і нам доведеться оцінити деяких гравців, які вийшли з синцями, але ми підготуємося якнайкраще, як завжди", – сказав тренер.

Звернемо увагу, що це перша перемога "Інтера" над "Міланом" в єврокубках. Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться у вівторок, 16 травня.

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