Шериф из Приднестровья хочет подписать звезду львовских Карпат

Владислав Бабогло. Фото: "Карпаты"

Тираспольский "Шериф" может подписать двух футболистов из чемпионата Украины. Один из них выступает за европейскую сборную.

Клуб из Приднестровья интересуется двумя футболистами львовских "Карпат" из Первой лиги, сообщил портал SportArena.

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Источники сообщили, что "Шериф" хочет подписать контракты с центральным защитником и уроженцем молдавской Гагаузии Владиславом Бабоглом и украино-молдавским вратарем Андреем Кожухарем.

Ранее источники сообщали, что европейские клубы предлагали за Бабогло, ярко проявившего себя в матчах за сборную Молдовы, полтора миллиона евро.

За львовские "Карпаты" Бабогло в этом сезоне в десяти матчах забил один мяч. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 700 тысяч евро.

24-летний Кожухарь в 18 матчах этого сезона пропустил 18 голов. Игрок интересен "Шерифу" еще и потому, что он уроженец Тирасполя. "Трансфермаркт" оценивает вратаря в 150 тысяч евро.

Отметим, что Шериф базируется на территории Приднестровья и выступает в чемпионате Молдовы. За клуб также выступает известный украинский голкипер Максим Коваль.

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