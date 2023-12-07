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Шериф из Приднестровья хочет подписать звезду львовских Карпат

7 декабря 2023 14:10
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Агабекян Карен
редактор
Шериф из Приднестровья хочет подписать звезду львовских Карпат
Владислав Бабогло. Фото: "Карпаты"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Тираспольский "Шериф" может подписать двух футболистов из чемпионата Украины. Один из них выступает за европейскую сборную.

Клуб из Приднестровья интересуется двумя футболистами львовских "Карпат" из Первой лиги, сообщил портал SportArena.

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Источники сообщили, что "Шериф" хочет подписать контракты с центральным защитником и уроженцем молдавской Гагаузии Владиславом Бабоглом и украино-молдавским вратарем Андреем Кожухарем.

Ранее источники сообщали, что европейские клубы предлагали за Бабогло, ярко проявившего себя в матчах за сборную Молдовы, полтора миллиона евро.

За львовские "Карпаты" Бабогло в этом сезоне в десяти матчах забил один мяч. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 700 тысяч евро.

24-летний Кожухарь в 18 матчах этого сезона пропустил 18 голов. Игрок интересен "Шерифу" еще и потому, что он уроженец Тирасполя. "Трансфермаркт" оценивает вратаря в 150 тысяч евро.

Отметим, что Шериф базируется на территории Приднестровья и выступает в чемпионате Молдовы. За клуб также выступает известный украинский голкипер Максим Коваль.

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