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Шериф із Придністров’я хоче підписати зірку львівських Карпат

7 грудня 2023 14:10
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Агабекян Карен
редактор
Шериф із Придністров’я хоче підписати зірку львівських Карпат
Владислав Бабогло. Фото: "Карпати"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Тираспольський "Шериф" може підписати двох футболістів із чемпіонату України. Один із них виступає за європейську збірну.

Клуб із Придністров’я цікавиться двома футболістами львівських "Карпат" із Першої ліги, повідомив портал SportArena.

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Андрій Кожухар. Фото: "Карпати"

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Джерела повідомили, що "Шериф" хоче підписати контракти з центральним захисником та уроженцем молдовської Гагаузії Владиславом Бабоглом та україно-молдавським воротарем Андрієм Кожухарем.

Раніше джерела повідомляли, що європейські клуби пропонували за Бабогла, який яскраво проявив себе в матчах за збірну Молдови, півтора мільйони євро.

За львівські "Карпати" Бабогло цього сезону в десяти матчах забив один м’яч. "Трансфермаркт" оцінює гравця в 700 тис. євро.

24-річний Кожухар у 18 матчах цього сезону пропустив 18 голів. Гравець цікавий "Шерифу" ще й тому, що він є уродженцем Тирасполя. "Трансфермаркт" оцінює воротаря в 150 тис. євро.

Зазначимо, що "Шериф" базується на території Придністров’я та виступає в чемпіонаті Молдови. За клуб виступає відомий український голкіпер Максим Коваль.

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