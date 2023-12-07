Шериф із Придністров’я хоче підписати зірку львівських Карпат

Владислав Бабогло. Фото: "Карпати"

Тираспольський "Шериф" може підписати двох футболістів із чемпіонату України. Один із них виступає за європейську збірну.

Клуб із Придністров’я цікавиться двома футболістами львівських "Карпат" із Першої ліги, повідомив портал SportArena.

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Джерела повідомили, що "Шериф" хоче підписати контракти з центральним захисником та уроженцем молдовської Гагаузії Владиславом Бабоглом та україно-молдавським воротарем Андрієм Кожухарем.

Раніше джерела повідомляли, що європейські клуби пропонували за Бабогла, який яскраво проявив себе в матчах за збірну Молдови, півтора мільйони євро.

За львівські "Карпати" Бабогло цього сезону в десяти матчах забив один м’яч. "Трансфермаркт" оцінює гравця в 700 тис. євро.

24-річний Кожухар у 18 матчах цього сезону пропустив 18 голів. Гравець цікавий "Шерифу" ще й тому, що він є уродженцем Тирасполя. "Трансфермаркт" оцінює воротаря в 150 тис. євро.

Зазначимо, що "Шериф" базується на території Придністров’я та виступає в чемпіонаті Молдови. За клуб виступає відомий український голкіпер Максим Коваль.

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