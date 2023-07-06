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Шевченко и Зинченко показали форму для матча Game4Ukraine

6 июля 2023 22:20
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко и Зинченко показали форму для матча Game4Ukraine
Александр Зинченко и Андрей Шевченко. Фото: Instagram game4ukraine
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Агабекян Карен
редактор

5 августа в Лондоне на Stamford Bridge пройдет благотворительный матч Game4Ukraine. В игре сыграют между собой команды Андрея Шевченко и Александра Зинченко.

Капитаны команд представили форму для благотворительного матча.

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Форма благотворительных команд

Команда Андрея Шевченко будет в синих цветах, тогда как игроки с капитаном Александром Зинченко — в желтом.

Команда Шевченко: Майкл Эсьен, Рикардо Карвальо, Лука Тони, Деда, Массимо Оддо, Джанфранко Дзола, Карло Кудичини, Клод Макелеле, Уильям Галлас, Самуэль Это'о, Михаил Мудрик, Фабио Каннаваро, Кларенс Зеедорм, Крилан Зеедорф, Флойд Хассельбайнк, Джо Коул, Сержинь, Петр Чех.

Главный тренер: Эмма Хейс.

Команда Зинченко: Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрик Бергер, Гаэль Клиши, Джек Уилшир, Пер Мертезакер, Робер Пирес, Йорне Арне Риисе, Дэвид Джеймс, Антонио Валенсия, Патрие Виейра, Вес Морган, Чарли Адам, Бакари Санья Нобл, Олег Лужный, Евгений Коноплянка, Евгений Левченко, Мартин Шкртел, Майкл Сильвестр.

Главный тренер: Арсен Венгер.

Также в матче примут участие певица Челси Греймс, музыкант Джеймс Артур, актеры Рассел Ховард, Тохиб Джимо и Фил Данстер.

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