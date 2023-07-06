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Шевченко та Зінченко показали форму для матчу Game4Ukraine

6 липня 2023 22:20
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Агабекян Карен
редактор
Шевченко та Зінченко показали форму для матчу Game4Ukraine
Олександр Зінченко та Андрій Шевченко. Фото: Instagram game4ukraine
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Агабекян Карен
редактор

5 серпня у Лондоні на Stamford Bridge пройде благодійний матч Game4Ukraine. У грі зіграють між собою команди Андрія Шевченка та Олександра Зінченка.

Капітани команд представили форму для благодійного матчу.

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Зазначимо, отримані кошти від матчу витратять на відновлення України в рамках благодійної ініціативи UNITED24.

 

 

Форма благодійних команд

Команда Андрія Шевченка буде у синіх кольорах, тоді як гравці з капітаном Олександром Зінченком — у жовтому.

Команда Шевченка: Майкл Есьєн, Рікардо Карвальо, Лука Тоні, Діда, Массімо Оддо, Джанфранко Дзола, Карло Кудічіні, Клод Макелеле, Вілльям Галлас, Самуель Ето'о, Михайло Мудрик, Фабіо Каннаваро, Кларенс Зеєдорф, Кристиан Пануччі, Денні Дрінквотер, Джиммі Флойд Хассельбайнк, Джо Коул, Сержиньо, Петр Чех.

Головний тренер: Емма Хейс.

Команда Зінченка: Йєнс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрік Бергер, Гаель Кліші, Джек Вілшир, Пер Мертезакер, Робер Пірес, Йорне Арне Ріісе, Девід Джеймс, Антоніо Валенсія, Патріє Вієйра, Вес Морган, Чарлі Адам, Бакарі Санья, Жерар Піке, Марк Нобл, Олег Лужний, Євген Коноплянка, Євген Левченко, Мартін Шкртел, Майкл Сильвестр.

Головний тренер: Арсен Венгер.

Також у матчі візьмуть участь співачка Челси Греймс, музикант Джеймс Артур, актори Рассел Ховард, Тохіб Джимо та Філ Данстер.

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