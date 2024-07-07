Александр Шовковский назвал, с кем конфликтовал больше всего

Александр Шовковский. Фото: fcdynamo.com

Наставник "Динамо" Александр Шовковский вспомнил времена, когда выступал голкипером и признался, что конфликтовал только с одним тренером. Именно с ним было не комфортно работать.

Об этом сообщает ОТДУШИВДУШУ.

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На одном интервью Шовковский вспомнил, были ли у него конфликты с тренерами. По его словам, только с одним тренером он имел постоянные споры.

"Я уверенно могу сказать, что всем тренерам с которыми я работал — им было комфортно. Был только один человек — Сергей Краковский", — рассказал он.

Шовковский делится, что во время работы с Краковским у них было много разногласий во взглядах.

"Я с ним очень много спорил. Это тренер вратарей, работавший два года. Мы спорили за кулисами, для того чтобы никто не видел, никто не слышал наших споров. Это было на счет того, нужны или не нужны нам те, или другие упражнения, которые он нам давал", — признался Александр.

Также он объяснил, что не всегда понимал, для чего это нужно, ведь такая атмосфера оказывала негативное влияние на игрока.

"Я не становился сильнее, а наоборот менее подвижным из-за того, что у меня ноги были забиты и не было легкости, которая должна быть у вратаря. Потом мне еще более молодые говорили, что две разных тренировки: когда ты есть и когда тебя нет", — говорит он.

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