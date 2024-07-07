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Шовковський зізнався, що конфліктував лише з одним тренером — хто він

7 липня 2024 12:27
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Олександр Шовковський назвав, з ким конфліктував найбільше
Олександр Шовковський. Фото: fcdynamo.com
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Наставник "Динамо" Олександр Шовковський згадав часи, коли виступав голкіпером та зізнався, що конфліктував лише з одним тренером. Саме з ним було працювати не комфортно.

Про це повідомляє ВІДДУШІВДУШУ

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На одному інтервʼю Шовковський згадав, чи були у нього конфлікти з тренерами. За його словами лиш з одним тренером він мав постійні суперечки.

"Я впевнено можу сказати, що всім тренерам з якими я працював — їм було комфортно. Була тільки одна людина — Сергій Краковський", — розповів він.

Шовковський ділиться, що під час роботи з Краковським у них було багато розбіжностей в поглядах. 

 

"Я з ним дуже багато сперечався. Це тренер воротарів, який працював два роки. Ми сперечалися за кулісами, для того, щоб ніхто не бачив, ніхто не чув наших суперечок. Це було на рахунок того, потрібні чи не потрібні нам ті, чи інші вправи, які він нам давав", — зізнався Олександр.

Також він пояснив, що не завжди розумів, для чого це потрібно, адже така атмосфера негативно впливала на гравця. 

"Я не ставав сильнішим, а навпаки менш ворухливим внаслідок того, що в мене ноги були забиті і не було легкості, яка повинна бути у воротаря. Потім мені ще більш молоді говорили, що два різних тренування: коли ти є і коли тебе немає", — каже він.

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футбол Україна Динамо тренер Олександр Шовковський

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